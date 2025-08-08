Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Stalowa Wola 8 sierpnia 2025

Oliwier Kowalski w kadrze Podkarpacia U 14

W poniedziałek, 11 sierpnia rozpoczyna się w Dębicy trzydniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry województwa podkarpackiego rocznika 2012. Wśród powołanych na to zgrupowanie jest Oliwier Kowalski - wychowanek Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na zdjęciu Oliwier na meczu „Stalówki” ze swoim tatą, Jakubem Kowalskim - do końca ubiegłego roku piłkarzem, a dzisiaj dyrektorem sportowym Stali Stalowa Wola (Fot. Mariusz Biel)

Podkarpacie w nowym sezonie 2025/26 rywalizować będzie w rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Deyny, które są Mistrzostwami Polski U14. W grupie eliminacyjnej zmierzy się z reprezentacjami Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego. Dla Oliwiera zaproszenie do udziału w zgrupowaniu kadry wojewódzkiej to nie pierwszyzna. Już wcześniej bramkostrzelny napastnik, ubiegłoroczny król strzelców I ligi podkarpackiej w swojej kategorii wiekowej, powoływany był do kadry Podkarpacia.Trenerem rocznika 2012 jest rzeszowianin Marcin Skiba, który od czterech lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów.

Oto powołani na zgrupowanie w Dębicy:

Olaf Cichecki, Dawid Knurek (AP Sanok), Maciej Wojnowski, Alan Szul, Franciszek Rzepka (Beniaminek Krosno), Maciej Sikora, Jan Latuszek, Ignacy Magdoń, Brajan Śmigiel, Wiktor Proksa, Nikodem Wisowski, Radosław Cios, Wiktor Włodarski, Bartłomiej Kloc (Stal Rzeszów), Michał Tokarz, Dawid Cichowski, Bartłomiej Borzęcki (Stal Mielec), Szymon Lech, Marcel Nowak, Jakub Górak, Alan Lewicki, Miłosz Brągiel (Resovia), Oliwier Kowalski (AP Stalowa Wola), Hubert Stępień (Siarka), Maksymilian Janora (Chemik Pustków), Dawid Kluza (Legion Pilzno).

