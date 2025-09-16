Oliwia Sybicka zwyciężczynią turnieju ITF juniorek w Palermo

W rozgrywanym na Sycylii 11. Torneo Internazionale U18 kategorii 100 Sybicka była rozstawiona z numerem 1 i potwierdziła, że turniejowa „jedynka” nie jest dziełem przypadku. W turnieju gry pojedynczej w pięciu spotkaniach straciła tylko seta. Pokonała Szwajcarkę Luanę Kappeler 6:1, 6:1, Włoszki: Francescę Ponti 6:2, 6:0, Camillę Olgę Castracani 6:4, 6:1 i Vittorię Vignolini 6:4, 6:4, a w finale Ukrainkę Anastasię Nikolaeva (nr 2) 7:5, 3:6, 6:2.

W grze podwójnej, w parze z Anastazją, wygrały kolejno z Angelicą Cavasin i Virginią Comi z Włoch 6:1, 6:2, z Zarą Darken z Kazachstanu i Alice Sciafani z Włoch 6:3, 6:2, z Alexandrą Peraltą Boanaes z Danii i Włoszką Vittorią Vignolini 6:3, 6:4, a w pojedynku o pierwsze miejsce przegrały z Włoszkami, Martiną Cerbo i Alessandrą Fiorillo 1:6, 5:7.