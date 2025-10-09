Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Podróż poślubna
Oliwia Sybicka (fot. Polski Związek Tenisowy)
0.0 / 5
Stalowa Wola 9 października 2025

Oliwia Sybicka zagra w Monte Carlo

Jak poinformował Polski Związek Tenisowy trójka reprezentantów Polski: Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola, Marie Charlotte Monnier z Warsaw West TC Ożarów Maz. oraz Sebastian Tejerina z KKT Kostrzyn Wlkp. zagrają w Tennis Europe Junior Masters U16, który odbędzie się końcem października w Monte Carlo.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Tennis Europe Junior Masters 2025 będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: U16 i U14. Wystąpią w nim reprezentanci 20 państw. Najliczniej będą reprezentowane Polska i Rumunia – po 3 zawodników oraz Niemcy, Austria, Holandia i Ukraina - po 2.Oliwia Sybicka zajmuje aktualnie 11. miejsce w klasyfikacji Tennis Europe U 16 i czwarte w rankingu Race to Carlo 2025. Faworytką turnieju dziewcząt będzie ubiegłoroczna triumfatorka Tea Kovacevic z Bośni i Hercegowiny (2. miejsce w Race to Monte Carlo i 7. miejsce w TE U16).

Żródło/zdjęcie Polski Związek Tenisowy

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Łęg Stany zatrzymany w Skopaniu
Stalowa Wola
Łęg Stany zatrzymany w Skopaniu
Wichry już były w ogródku, już witały się z gąską…
Stalowa Wola
Wichry już były w ogródku, już witały się z gąską…
Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali
Stalowa Wola
Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali
Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix
Stalowa Wola
Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
Stalowa Wola
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
Stalowa Wola
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
W środę Stal zagra o 17, a Kuźnia Koszykówki o 18
Stalowa Wola
W środę Stal zagra o 17, a Kuźnia Koszykówki o 18
Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą
Stalowa Wola
Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu