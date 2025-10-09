Oliwia Sybicka zagra w Monte Carlo

Tennis Europe Junior Masters 2025 będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: U16 i U14. Wystąpią w nim reprezentanci 20 państw. Najliczniej będą reprezentowane Polska i Rumunia – po 3 zawodników oraz Niemcy, Austria, Holandia i Ukraina - po 2.Oliwia Sybicka zajmuje aktualnie 11. miejsce w klasyfikacji Tennis Europe U 16 i czwarte w rankingu Race to Carlo 2025. Faworytką turnieju dziewcząt będzie ubiegłoroczna triumfatorka Tea Kovacevic z Bośni i Hercegowiny (2. miejsce w Race to Monte Carlo i 7. miejsce w TE U16).

Żródło/zdjęcie Polski Związek Tenisowy