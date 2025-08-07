Oliwia Sybicka z brązowym medalem Drużynowych Mistrzostw Europy

Od lewej: Oliwia Sybicka, Barbara Kostecka, Aleksandra Zapława (FOT. POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY)

W meczu o 3. miejsce Polska pokonała Czechy 2:0. W pierwszym pojedynku Barbara Kostecka wygrała z Veroniką Sekerkovą 6:3, 6:2, w drugim Oliwia Sybicka, po ponad dwugodzinnym boju, odniosła zwycięstwo nad Terezą Hermanovą 5:7, 6:4, 6:4.

Polski rozpoczęły mistrzostwa wygraną z Węgierkami 2:1. Awans do półfinałów zapewniły sobie po grach singlowych. Kostecka pokonała Luizę Beviz 2:6, 7:6, 6:4, a Sybicka Annę Mihalkę 6:3, 6:3. W grze deblowej, para Kostecka/Zapława przegrały z deblem: Kelman/Mihalka 6:4, 3:6, 9:11.

W półfinale nasze reprezentantki spotkały się z rozstawioną z numerem 1 Rumunią. W pierwszej grze indywidualnej Kostecka pokonała Marię Burcescu 6:2, 6:3, a Sybicka po kolejnym tenisowym maratonie - mecz trwał blisko dwie i pół godziny - musiała uznać wyższość najwyżej sklasyfikowanej zawodniczki mistrzostw, Giulii Popa 6:4, 3:6, 4:6. Równie zacięte było spotkanie deblowe. I, niestety, także ze szczęśliwym zakończeniem dla Rumunek. Burcesu/Popa pokonały Kostecką i Sybicką 0:6, 6:3, 11:9.

W spotkaniu finałowym Rumunia już wygrała z Francją 2:0.