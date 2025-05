Oliwia Sybicka w finale międzynarodowych mistrzostw Włoch do lat 16

Polka uczestniczyła w turnieju Internazionali d'Italia U16 w Rzymie, rozgrywanym równolegle do turniejów zawodowych rangi WTA 1000 i ATP Masters z udziałem najlepszych polskich tenisistów: Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza. Najdalej zaszedł „Cichy Zabójca” - taki przydomek nadała Hurkaczowi kilka lat temu oficjalna strona internetowa ATP. Przegrał z Amerykaninem Tommym Paulem 6:7, 3:6 i podobnie jak w 2024 roku pożegnał się z turniejem w Rzymie w ćwierćfinale. Panie odpadły w III rundzie. Ubiegłoroczna zwyciężczyni, Iga Świątek po raz drugi w karierze przegrała z Amerykanką Danielle Collins 1:6, 5:7, Linette z jej rodaczką Coco Gauff 5:7, 3:6, a Fręch z Chinką Qinwen Zheng 3:6, 2:6.

W finale kobiet triumfowała Włoszka o polskich korzeniach Jasmine Paolini, pokonując w finale Amerykankę Coco Gauff 6:4, 6:2. W finale mężczyzn Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Włocha Jannika Sinnera 7:6, 6:1.

To co nie udało się Rzymie „Biało-Czerwonym” w turnieju 1000 ATP Rzym 2025, udało się 16-letnim reprezentantom Polski w turnieju Tennis Europe rangi Super Seria. Na korcie głównym Grand Stand Arena mieszczącym się na terenie kompleksu sportowego Foro Italico, zagrali: Oliwia Sybicka (MKT Stalowa Wola), Jan Skrzyński (Olsza Kraków) i Jan Urbański. Wychowanka trenera Włodzimierza Pikulskiego, którą w Rzymie prowadził i przygotowywał do kolejnych meczów trener PZT, Jarosław Wołąsewicz, rozpoczęła turniej (64 zawodniczki zgłoszone) od zwycięstwa nad Bułgarką Eleną Papadopoulou 6:0, 6:3. W kolejnej rundzie wygrała z Włoszką Francescą Fuzio 6:1, 6:3, a w ćwierćfinale - po 3,5 godzinnej walce - wyeliminowała jej rodaczkę, Sofię Ferraris 6:4, 5:7, 6:3. Półfinałową rywalką Oliwii była Łotyszka Darina Matveeva i ją także nasza tenisistka wyrzuciła za turniejową burtę, wygrywając 6:2, 6:7, 6:3. Spotkanie odbyło się na ceglastym korcie zbudowanym na Piazza del Popolo w centrum Rzymu. W finale na naszą tenisistkę czekała Rosjanka Felitsata Dorofeeva-Rybas. Zmęczona długimi dwoma wcześniejszymi meczami Sybicka podjęła walkę, jednak z każdą minutą gry, uwidoczniła się przewaga fizyczna i większe doświadczenie Rosjanki, która wygrała mecz w dwóch setach 6:1, 6:4. Widownia nagrodziła obie zawodniczki gromkimi brawami na stojąco.

W 100-procentach Polski był finał chłopców, w którym Jan Skrzyński z Olszy Kraków pokonał Jana Urbańskiego z Legii Warszawa 6:4, 2:6, 7:6.