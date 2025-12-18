Miesięcznik
Fot. Julia Kałużna / MKT Stalowa Wola
Stalowa Wola 18 grudnia 2025

Oliwia Sybicka stypendystką Iga Świątek Foundation

W Hotelu Verte w Warszawie odbywało się wydarzenie „Droga do marzeń”. Podczas spotkania 5 młodych sportowców, reprezentujących różne dyscypliny olimpijskie, odebrało z rąk Igi Świątek stypendia sportowe, które przyznała im jej fundacja - Iga Świątek Foundation. W gronie laureatów znalazła się Oliwia Sybicka - tenisistka Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Fundacja Igi Świątek wystartowała w lipcu 2025, uruchamiając pilotażowy Program Stypendialny dla młodych, utalentowanych sportowców (15-22 lat) uprawiających dyscypliny olimpijskie, oferując im wsparcie finansowe (do 500 tys. zł), a także eksperckie.

Z tenisowego świata stypendium otrzymała jedynie Oliwia Sybicka, aktualna liderka rankingu PZT U-16, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski. W październiku wywalczyła trzecie miejsce w prestiżowym turnieju Tennis Europe Junior Masters rozgrywanym w Monte Carlo, a wcześniej zdobyłą brązowy medal w drużynowych mistrzostwach Europy do lat 16.

Pozostałymi stypendystami zostali: Ignacy Andrzejczak - lekkoatleta, mistrz Polski U-20 w biegu na 110 m przez płotki, Wiktor Chmurski, pływak odnoszący sukcesy w stylu motylkowym, Liwia Kubin, łyżwiarka szybka, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski juniorów i seniorów i Jan Pyla, golfista, reprezentujący Polskę w międzynarodowych turniejach juniorskich.

Fot. Julia Kałużna

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

