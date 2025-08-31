Miesięcznik
Oliwia Sybicka finalistką 56. edycji Bohdan Tomaszewski Cup

Kolejny wielki sukces zanotowała na swoim koncie Oliwia Sybicka. Tenisistka Miejskiego Klubu Tenisowego dotarła do finału 56. edycji Bohdan Tomaszewski Cup (Tennis Europe U16, kat. 1.) rozgrywanego na kortach Warszawianki. Podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego, po niesamowitej walce, musiała uznać wyższość rozstawionej z numerem 1 w tym turnieju, Tei Kovacevic z Bośni i Hercegowiny.

Na zdjęciu finaliści gry pojedynczej. Oliwia Sybicka (w środku z pucharem) obok Tomasza Tomaszewskiego, syna Bohdana Tomaszewskiego (Fot. Olga Pietrzak / Polski Związek Tenisowy)

Sybicka rozpoczęła rywalizację od zwycięstwa nad Lidią Filipowicz. Tenisistce z Legionowa pozwoliła wygrać zaledwie 2 gemy, kończąc pojedynek wygraną 6:1, 6:1. Również w następnych dwóch spotkaniach oddała rywalkom tylko dwa gemy. Słowaczkę Simonę Novakową pokonała 6:2, 6:0 i takim samym rezultatem zakończyła pojedynek z Darią Dehmel z Arki Gdynia.W półfinale zmierzyła się z Antonina Snochowską z Torunia. Pierwszego seta wygrała do zera, drugiego przegrała 4:6, a trzeciego wygrała 6:2 i awansowała do finału, który przegrała z Kovacević 2:6, 6:2, 5:7.

