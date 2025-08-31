Oliwia Sybicka finalistką 56. edycji Bohdan Tomaszewski Cup

Na zdjęciu finaliści gry pojedynczej. Oliwia Sybicka (w środku z pucharem) obok Tomasza Tomaszewskiego, syna Bohdana Tomaszewskiego (Fot. Olga Pietrzak / Polski Związek Tenisowy)

Sybicka rozpoczęła rywalizację od zwycięstwa nad Lidią Filipowicz. Tenisistce z Legionowa pozwoliła wygrać zaledwie 2 gemy, kończąc pojedynek wygraną 6:1, 6:1. Również w następnych dwóch spotkaniach oddała rywalkom tylko dwa gemy. Słowaczkę Simonę Novakową pokonała 6:2, 6:0 i takim samym rezultatem zakończyła pojedynek z Darią Dehmel z Arki Gdynia.W półfinale zmierzyła się z Antonina Snochowską z Torunia. Pierwszego seta wygrała do zera, drugiego przegrała 4:6, a trzeciego wygrała 6:2 i awansowała do finału, który przegrała z Kovacević 2:6, 6:2, 5:7.