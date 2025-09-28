Miesięcznik
Księżniczki
Fot. Polski Związek Tenisowy
Stalowa Wola 28 września 2025

Oliwia Sybicka brązową medalistką Mistrzostw Europy

W Parmie odbywały się Indywidualne Mistrzostwa Europy Kadetek i Kadetów. Z brązowymi medalami wróciła z Włoch polska para deblowa: Oliwia Sybicka z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli i Barbara Kostecka z Winnera Kraków.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Polki zakończyły rywalizację w półfinale. Pokonała ich… kontuzja Basi Kosteckiej, która z powodu naciągnięcia mięśnia przywodziciela nie dokończyła meczu ćwierćfinałowego w singlu. W spotkaniu o finał nasz debel miał się zmierzyć z Holenderkami: Sophią Ray i Antonią Stoyanov.W drodze do półfinału Sybicka z Kostecka pokonały kolejno: Victorią Lacki i Nicole Saidizand ze Szwecji 6:2, 6:2, Włoszki: Sofię Ferraris i Angelicę Sara 6:2, 6:1 oraz parę z Bośni i Hercegowiny: Teę Kovacevic i Zenę Kunosić 4:6, 6:4, 10:4.W spotkaniu o „złoto” Ray i Stoyanov przegrały z Czeszkami: Terezą Hermanova i Sarą Oliveirusovą 6:3, 4:6, 6:10.

W grze pojedynczej Oliwia Sybicka i Barbara Kostecka dotarły do ćwierćfinału. Tenisistka MKT Stalowa Wola wygrała z Węgierką Luką Kalman 6:1, 6:1, Niemką Glorią Reusch 7:6 (3), 7:5 i Austriaczką Leą Haider-Maurer 6:3, 6:1. W ćwierćfinale przegrała z Rumunką Marią Valentiną Pop 6:7, 3:6.Mistrzostwo wywalczyła Anna Pircher z Austrii. W finale pokonała Antonię Stoyanov 7:5, 6:3.

Zdjęcia Polski Związek Tenisowy

