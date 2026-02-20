Miesięcznik
Stalowa Wola 20 lutego 2026

Oliwia Rzeszutko druga w Łęcznej

W hali tenisowej Górnika Łęczna rozgrywano w niedzielę, 15 lutego Turniej Krasnali Łęczna Cup. W kategorii zielonej, mieszanej (dziewczęta i chłopcy) drugie miejsce zajęła Oliwia Rzeszutka z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Oliwia Rzeszutko rozegrała w Łęcznej trzy spotkania z reprezentantami gospodarzy turnieju, zawodnikami Górnika. W fazie grupowej pokonała Maję Navarych 4:2, 4:1 i Szymona Wyszomirskiego 4:2, 4:0 i awansowała do finału, w którym zmierzyła się z Michaliną Marczewską. Po emocjonującej, wyrównanej grze przegrała w trzech setach: 2:4, 4:1, 4:10.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

