Oliwia Rzeszutko druga w Łęcznej

Oliwia Rzeszutko rozegrała w Łęcznej trzy spotkania z reprezentantami gospodarzy turnieju, zawodnikami Górnika. W fazie grupowej pokonała Maję Navarych 4:2, 4:1 i Szymona Wyszomirskiego 4:2, 4:0 i awansowała do finału, w którym zmierzyła się z Michaliną Marczewską. Po emocjonującej, wyrównanej grze przegrała w trzech setach: 2:4, 4:1, 4:10.