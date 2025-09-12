Miesięcznik
Hanna Szewc (z lewej) i Aleksandra Zaremba
Stalowa Wola 12 września 2025

Ola i Hania na podium WKT w Zamościu

W Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Skrzatek U12, zorganizowanym przez ZTT KT Return Zamość, w grze deblowej triumfowały: Aleksandra Zaremba z MKT Stalowa Wola i Amelia Ianenko z Czarnych Rzeszów.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stalowowolsko-rzeszowska para pokonała w finale Marię Ciastek i Aleksandrę Jędrzejowską z UTKS Dzierzkowice 6:4, 5:7, 11:9. Wcześniej wyeliminowały parę Avii Świdnik: Kaja Dzierba/Nina Łopatyńska 6:2, 6:2.

Dobrze zawodniczkom MKT Stalowa Wola poszło także w turnieju gry pojedynczej. W fazie pucharowej zagrały: Hanna Żak, Hanna Matylda Szewc i Aleksandra Zaremba. Dwie pierwsze zmierzyły się ze sobą w spotkaniu ćwierćfinałowym. Wygrała Szewc 6:2, 6:3. Po zwycięstwie nad Niną Łopatyńską 6:3, 6:0, do swojej koleżanki klubowej dołączyła Aleksandra Zaremba. W półfinałach obie nasze zawodniczki musiały uznać wyższość rywalek. Zaremba przegrała ze swoją partnerką deblową, Amelią Ianenko 3:6, 4:6, natomiast Szewc z Marią Ciastek 3:6, 2:6, i obie tenisistki MKT Stalowa Wola zakończyły turniej na miejscach trzecich.

