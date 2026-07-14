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Aleksandra Zaremba (fot. MKT Stalowa Wola)
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Stalowa Wola 14 lipca 2026

Ola, Antek i Janek na podium OTK w Świdniku

Trójka zawodników Miejskiego Klubu Tenisowego stanęła na podium Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Skrzatów w Świdniku. Aleksandra Zaremba zajęła drugie miejsce w grze pojedynczej i pierwsze w deblu, a na trzeci stopień wchodzili: Antoni Zalewski i Jan Nieradko.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Aleksandra Zaremba odniosła trzy zwycięstwa w grupie. Pokonała Małgorzatę Solan (Górnik Łęczna) 6:0, 6:1, Mię Derwisz (Legia) 6:1, 6:2 i Marcelinę Lipniacką (UTKS Dzierzkowice) 6:0, 6:1. W grupie finałowej wygrała z Dominiką Mirowską (Stow. KT Pisz-Point) 6:4, 6:1 i przegrała z Jagną Bartosik (SCT Pszczyna) 6:4, 6:7, 3:10. W trzecim meczu Bartosik pokonała Mirowską 6:3, 4:6, 10:7.

W turnieju gry deblowej Ola występowała w parze z Jagną Bartosik i w finale pokonały Natalię Działak (Pomorska Tennis Kids Łódź) i Dominikę Mirowską 6:3, 6:3.

W turnieju singlowym chłopców zaprezentowało się trzech zawodników MKT Stalowa Wola. W grupie C znaleźli się Antoni Zalewski i Julian Ginalski oraz Jan Nachel (Yonex Trzebinia). Zalewski pokonał swojego kolegę klubowego 6:3, 6:4 i przegrał z Nachelem 2:6, 2:6, a w trzecim spotkaniu Nachel pokonał Ginalskiego 6:4, 6:3. Z jedną wygraną i jedna porażką zakończył etap grupowy Jan Nieradko. Pokonał w grupie D Macieja Stefaniaka (Górnik Łęczna) 6:2, 6:1 i przegrał z Mateuszem Małkiem (Advantage Bielsko-Biała) 0:6, 3:6.

W fazie pucharowej Nieradko przegrał z Nachalem 0:6, 1:6, a Zalewski pokonał Mateusza Ćwirtę (Legia) 6:0, 6:0 i przegrał z Nachalem 3:6, 1:6. W pojedynku o pierwsze miejsce Nachal przegrał z Igorem Koszykiem (Yonex) 2:6, 1:6. W turnieju gry deblowej Nieradko i Zalewski pokonali w I rundzie Jana Nachela i Antoniego Zalewskiego 2:6, 7:6, 11:9, a w spotkaniu o finał przegrali z Igorem Koszykiem i Mateuszem Małkiem 1:6, 0:6.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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