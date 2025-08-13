Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Stalowa Wola Nisko Zaklików Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica 13 sierpnia 2025

„Okręgówka” od piątku do niedzieli

W piątek, 8 sierpnia zainaugurowały rozgrywki ligowe drużyny stalowowolskiej ligi okręgowej. W pierwszym meczu LZS Zdziary pokonał wysoko ze Spartą Jeżowe a pierwszym liderem została Pogoń Leżajsk, która wygrała w jeszcze większym rozmiarach z Olimpią Pysznica.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zdjęcie MZKS Pogoń Leżajsk

Generalnie, w 1. kolejce drużyny naszej „okręgówki” miały dobrze ustawione celowniki. Padło aż 44 bramek. Najwięcej goli oglądali kibice w Stalowej Woli i Chwałowicach. Od zwycięstw ropoczęli ligową batalię beniaminkowie z Lipy i Nowej Sarzyny. Autorami pierwszych w nowym sezonie hat-tricków zostali: Ihor Maliarenko, napastnik leżajskiej Pogoni i Jakub Bednarz z Sokoła Kamień.
2. kolejka rozłożona jest na trzy dni. W piątek (15 sierpnia) mecze w Kłyżowie, Lipie i Nowej Dębie), w sobotę (16 sierpnia) odbędzie się tylko jedno spotkanie, Słowianina z rezerw Stali Stalowa Wola, a w niedzielę (17 sierpnia) mecze w Tarnobrzegu, Kamieniu i Wólce Tanewskiej).

1.kolejka, wyniki:
LZS ZDZIARY – SPARTA JEŻOWE 5:1 (1:0)
Łuczak (64, 86), Sobiło (18), Wojtas (49), Marchut (51) – Wieczerzak (83)
CZARNI LIPA - SAN KŁYŻÓW 3:1 (0:1)
Dąbek (49), Karol Chamera (66), Czajka (77) – Siuta (29)
JEZIORAK CHWAŁOWICE - SOKÓŁ KAMIEŃ 2:7 (1:4)
Marcin Kurkiewicz (10), Mateusz Kurkiewicz (70) – Bednarz (16, 36, 63), Rurak (4, 42), Weres (79), Kvaterniuk (83)
POGOŃ LEŻAJSK - OLIMPIA PYSZNICA 6:0 (3:0) - TUTAJ fotorelacja z meczu
Maliarenko (14, 28, 73), Staroń (69, 77), Fusiarz (40)
LKS BRZYSKA WOLA - TANEW WÓLKA TANEWSKA 0:2 (0:1)
Góreczny (16, 87)
UNIA NOWA SARZYNA - SŁOWIANIN GRĘBÓW 5:3 (3:1)
Wilkos (8), Madej (9), Nicpoń (23), Hanejko (71, 84) - Cholewa (37, 54-karny), Bartman (61)
STAL II STALOWA WOLA - STAL NOWA DĘBA 5:4 (4:3)
Svec (6, 90+4-karny), Lelek (3), Łącki (16), Piotrowski (20) – Tereszkiewicz (19), Czyrny (22), Szalony (44), Dudek (89).
Pauzowała SIARKA II.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

