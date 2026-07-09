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Ulanów 9 lipca 2026

Okradli wypoczywających nad Tanwią

Dwoje mieszkańców powiatu niżańskiego usłyszało zarzuty kradzieży oraz posiadania środków odurzających po tym, jak wykorzystali chwilową nieuwagę osób wypoczywających nad Tanwią w Ulanowie i ukradli pozostawioną na brzegu saszetkę.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. W skradzionej saszetce znajdowały się dokumenty, karty bankomatowe oraz dwa telefony komórkowe. Łączną wartość strat pokrzywdzeni oszacowali na ponad 4 tys. zł.

Policjanci zatrzymali 29-letnią kobietę i 32-letniego mężczyznę z Rudnika nad Sanem. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania zabezpieczyli blisko 213 gramów środków odurzających. Skradzione przedmioty odnaleziono ukryte w lesie.

Śledczy ustalili również, że z przestępstwem związany był 36-letni mieszkaniec Niska, który próbował sprzedać część skradzionych rzeczy. Mężczyzna był także poszukiwany listem gończym do odbycia kary roku pozbawienia wolności.

29-latka i 32-latek odpowiedzą za kradzież oraz posiadanie środków odurzających, natomiast 36-latek usłyszał zarzut paserstwa. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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