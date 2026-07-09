Okradli wypoczywających nad Tanwią

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. W skradzionej saszetce znajdowały się dokumenty, karty bankomatowe oraz dwa telefony komórkowe. Łączną wartość strat pokrzywdzeni oszacowali na ponad 4 tys. zł.

Policjanci zatrzymali 29-letnią kobietę i 32-letniego mężczyznę z Rudnika nad Sanem. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania zabezpieczyli blisko 213 gramów środków odurzających. Skradzione przedmioty odnaleziono ukryte w lesie.

Śledczy ustalili również, że z przestępstwem związany był 36-letni mieszkaniec Niska, który próbował sprzedać część skradzionych rzeczy. Mężczyzna był także poszukiwany listem gończym do odbycia kary roku pozbawienia wolności.

29-latka i 32-latek odpowiedzą za kradzież oraz posiadanie środków odurzających, natomiast 36-latek usłyszał zarzut paserstwa. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.