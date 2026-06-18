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Stalowa Wola 18 czerwca 2026

Ojcowie i dzieci przy jednym stole

Biblioteka Główna w Stalowej Woli włącza się w ogólnopolską akcję „Tata Też Czyta”. Tym razem organizatorzy proponują jednak nie tylko wspólne czytanie, ale również rodzinne spotkanie przy planszówkach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie pod hasłem „Tata też gra” odbędzie się 24 czerwca w godzinach od 15 do 18 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 (patio).

Jak podkreślają organizatorzy, czytanie i gry planszowe mają wiele wspólnego. Obie formy spędzania czasu rozwijają wyobraźnię, uczą kreatywnego myślenia, a przede wszystkim sprzyjają budowaniu relacji i wspólnemu spędzaniu czasu w rodzinnym gronie.

Spotkanie będzie miało swobodny, otwarty charakter. Do udziału zaproszeni są ojcowie, dzieci oraz całe rodziny, które chcą wspólnie spędzić popołudnie przy planszówkach i przekonać się, że tata nie tylko czyta, ale także chętnie gra.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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