Ojcowie i dzieci przy jednym stole

Wydarzenie pod hasłem „Tata też gra” odbędzie się 24 czerwca w godzinach od 15 do 18 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 (patio).

Jak podkreślają organizatorzy, czytanie i gry planszowe mają wiele wspólnego. Obie formy spędzania czasu rozwijają wyobraźnię, uczą kreatywnego myślenia, a przede wszystkim sprzyjają budowaniu relacji i wspólnemu spędzaniu czasu w rodzinnym gronie.

Spotkanie będzie miało swobodny, otwarty charakter. Do udziału zaproszeni są ojcowie, dzieci oraz całe rodziny, które chcą wspólnie spędzić popołudnie przy planszówkach i przekonać się, że tata nie tylko czyta, ale także chętnie gra.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.