Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Lasowiackie Serce”

Na parkiecie zobaczymy najlepsze pary z całej Polski, które zaprezentują tradycyjne polskie tańce narodowe i regionalne, takie jak mazur, krakowiak, kujawiak, oberek czy polka. Zawody odbędą się w różnych kategoriach wiekowych – od dzieci po seniorów – oraz na kilku poziomach zaawansowania. Jury, rekomendowane przez Polską Sekcję CIOFF®, zadba o profesjonalny przebieg rywalizacji.

Turnieje Tańców Polskich to unikatowa formuła, która łączy elementy tańca ludowego i towarzyskiego. Pary tańczą do tradycyjnych melodii, dostosowanych do formatu turniejowego. Imprezy tego typu odbywają się cyklicznie w całej Polsce pod patronatem CIOFF®, co zapewnia wysoki poziom artystyczny i sportowy.

Celem turnieju jest promocja polskich tańców estradowych, integracja środowisk tanecznych oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu lasowiackiego. Stalowa Wola, znana z bogatych tradycji folklorystycznych, po raz pierwszy dołącza do grona gospodarzy takich wydarzeń.

Program turnieju:

9:30–12:00 – eliminacje, ćwierćfinały, półfinały

16:00–20:00 – Gala Finałowa z oficjalnym otwarciem, finałami, występami zespołów „Lasowiacy” i „Mali Lasowiacy” oraz dekoracją finalistów

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, organizatorzy przygotowali transmisję na żywo na kanale MDK Stalowa Wola na YouTube.