Oficjalne oddanie do użytku przebudowanej i zmodernizowanej siedziby jednostki OSP w Zaklikowie

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w Kościele Trójcy Przenajświętszej, po której uczestnicy przemaszerowali na rynek w Zaklikowie. Tam odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

- W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz mieszkańcy i przyjaciele naszej jednostki. Ta wyjątkowa chwila była także okazją do podziękowań, wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie ślubowania przez przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Zaklikowa i Lipy Sobotnie uroczystości to szczególny moment, który wieńczy miesiące pracy, planowania i zaangażowania wielu osób. Mogę powiedzieć, że wspólnie osiągnęliśmy cel, który przez lata był marzeniem wielu pokoleń strażaków - nowoczesny, bezpieczny i funkcjonalny budynek, dostosowany do potrzeb XXI wieku Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, a przede wszystkim Wam druhowie, za Wasze oddanie, gotowość niesienia pomocy i bezinteresowną służbę, która jest fundamentem tej społeczności Niech ten nowy obiekt służy Wam jak najlepiej i będzie miejscem nie tylko wyjazdów do akcji, ale także sercem lokalnej wspólnoty, miejscem integracji, szkoleń oraz spotkań z młodzieżą i mieszkańcami - czytamy na FB Burmistrza Zaklikowa Dariusza Toczyskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się pod budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Strażackiej 4. Tam odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie wyremontowanej i rozbudowanej remizy.