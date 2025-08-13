Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Stalowa Wola 13 sierpnia 2025

Odszedł Druh Szymon Idec

W wieku 58 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, 12 sierpnia, zmarł Druh Szymon Idec – wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli-Charzewicach.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Szymon Idec pełnił funkcję v-ce Prezesa jednostki od 2004 roku aż do ostatnich chwil swojego życia. Był również kierowcą-konserwatorem i słynął z pomysłowości oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w działaniach strażackich i sprzęcie pożarniczym. Strażnica, do której przyprowadził swoich synów i wnuczkę, była dla niego drugim domem.

Śmierć Druha Ideca to ogromna strata nie tylko dla jednostki, ale przede wszystkim dla jego rodziny. Oddany, zaangażowany i poświęcający się dla innych – taki pozostanie w pamięci kolegów i całej lokalnej społeczności.

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, przekazał wyrazy współczucia rodzinie oraz całej społeczności OSP Stalowa Wola-Charzewice. Podkreślił także, że Druh Szymon Idec nie doczekał otwarcia rozbudowanej strażnicy OSP Charzewice – projektu, którego był wielkim inicjatorem i który był jego marzeniem.

„Głęboko wierzę, że w niebie mają od dzisiaj bardzo oddanego Strażaka na wiecznej służbie… Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie” – napisał prezydent.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 14 sierpnia 2025 roku o godzinie 14:00 w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie. Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny w Rozwadowie.

Udostępnij artykuł:

