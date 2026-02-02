Odszedł do wieczności ks. Zygmunt Polityński

Ks. Zygmunt Polityński urodził się 9 października 1933 roku w Sanoku, w parafii pw. Przemienienia Pańskiego (Archidiecezja Przemyska). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach 1951–1957. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1957 roku.

Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Uherce (1957–1958), Rzeszów–Staromieście (1958–1961), Jarosław (1961–1963), Brzyska Wola (1963), Futoma (1963–1965), Brzozów (1965–1967) oraz Wola Rafałowska (1967–1969).

W latach 1969–1985 pełnił urząd proboszcza w Desznicy. Następnie był rezydentem z prawami wikariusza w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jarosławiu (1985–1989). Od 1989 roku posługiwał jako duszpasterz chorych w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, gdzie mieszkał i pracował duszpastersko aż do śmierci.

Program uroczystości pogrzebowych:

Wtorek, 3 lutego 2026 roku

godz. 13:30 - Msza Święta pogrzebowa w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli, po której nastąpi złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…