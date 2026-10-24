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Fot. Aneta Mierzwa
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Rudnik nad Sanem 24 października 2026

Odnowiono pomnik uczestnika powstania styczniowego w Rudniku nad Sanem

Na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem odnowiono pomnik Jana Stillera, nadleśniczego i uczestnika powstania styczniowego. W niedzielę, 18 października 2026 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia monumentu oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego syna, generała Józefa Franciszka Stillera.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rudnickiego samorządu: sekretarz gminy Lucyna Zygmunt, skarbnik Grażyna Reichert oraz przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Kupiec.

Dwie postacie związane z Rudnikiem

Jan Stiller przybył do Rudnika nad Sanem z Czech, gdzie powierzono mu opiekę nad miejscowymi lasami. Związał z miastem swoje życie zawodowe i rodzinne. W czasie powstania styczniowego zaangażował się również w działalność patriotyczną.

Jego syn, Józef Franciszek Stiller, wychował się w Rudniku i wybrał karierę wojskową, dochodząc do stopnia generała. Angażował się także w działalność społeczną i przyczynił się do rozwoju polskiego łowiectwa.

Kto sfinansował renowację pomnika?

Odnowienie pomnika było możliwe dzięki Rudnickiemu Stowarzyszeniu Pasjonatów Historii „Tropiciele Przeszłości”, które pozyskało na ten cel środki z Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem wsparły realizację przedsięwzięcia, udzielając stowarzyszeniu nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 50 tys. zł. Pieniądze pozwoliły sfinansować prace przed otrzymaniem zewnętrznego dofinansowania, które zostanie przekazane po zakończeniu zadania.

Źródło: UGiM Rudnik nad Sanem

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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