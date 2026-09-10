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Pięć z odrestaurowanych wlewków. Obok stoją dwa pozostałe, Fot. Muzeum COP
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Stalowa Wola 10 września 2026

Odnowione pamiątki hutniczej tradycji Stalowej Woli

W 88. rocznicę pierwszego wytopu stali w Zakładach Południowych, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli odbyły się uroczystości poświęcone temu wydarzeniu. Okazją szczególną było też odnowienie plenerowej ekspozycji wlewków z kolejnych historycznych wytopów, które Huta Stali jakościowych przekazała kilka lat temu właśnie do Muzeum COP, jako element dziedzictwa przemysłowego Stalowej Woli.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

Pierwszy historyczny wlewek

Prawdziwą perłą wśród zgromadzonych wlewków jest ten z pierwszego wytopu stali w Zakładach Południowych, dokonanego 5 września 1938 r. w piecu indukcyjnym – wraz z oryginalną tabliczką pamiątkową.

Ponadto, wystawę współtworzą wlewki wykonane z okazji rocznic pierwszych spustów stali – z lat 1958, 1963, 1988, 2003 i 2008 – a także wlewek upamiętniający uruchomienie w Zakładzie Hutniczym linii Ciągłego Odlewania Stali (COS) w 1995 roku. Odnowione wlewki stanęły w eksponowanym miejscu przy Muzeum COP. 

Niech potomni widzą

– To świadectwo, które chcemy przekazać potomnym, jeżeli chodzi o hutnicze tradycje Stalowej Woli. Po odrestaurowaniu wlewki prezentują się okazale, „widzą” stąd Stalownię, „czują” Stalownię, dowodząc że te hutnicze tradycje są kontynuowane. Nie ukrywam, że łezka w oku się zakręciła i bardzo się wzruszyłem, także widząc grupę weteranów, emerytów, którzy kiedyś, w bardzo trudnych warunkach pracowali na Stalowni i w całym Zakładzie Hutniczym. Dziś są to już zupełnie inne realia – powiedział „Sztafecie” Wincenty Likus, rzez wiele lat prezes Huty Stali jakościowych w Stalowej Woli.

Świadectwo pracy pokoleń hutników

- Te wlewki to nie tylko kawałki stali, ale przede wszystkim materialni świadkowie historii Stalowej Woli i ludzi, którzy budowali jej przemysłową potęgę. Pierwszy odlew stali z 1938 roku symbolicznie wyznaczył początek hutniczej tożsamości naszego miasta, która przez kolejne dekady była ważną częścią jego rozwoju. Cieszę się, że te wyjątkowe pamiątki wracają do przestrzeni publicznej i będą dostępne dla mieszkańców oraz odwiedzających Stalową Wolę. Chcemy, aby przypominały kolejnym pokoleniom, że Stalowa Wola została zbudowana dzięki odwadze, pracy i wiedzy ludzi, którzy tworzyli tutaj nowoczesny przemysł – mówił z kolei Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli.  

Lista obecności

Oprócz były ch i obecnych pracowników Huty Stali Jakościowych, w uroczystości odsłonięcia plenerowej wystawy wzięli m.in. udział także udział prezes Grupy Cognor Przemysław Sztuczkowski, dyrektor ds. handlowych Cognor S.A. Oddział HSJ  Wojciech Maj, członek zarządu Powiatu Stalowowolskiego Aldona Bilska-Kokosińska, dyrektor Muzeum Regionalnego Aneta Garanty, kierownik Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Paweł Roszak-Kwiatek.

Otwarcia wystawy dokonał Wincenty Likus – były prezes Huty Stali Jakościowych.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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