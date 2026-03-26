Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli

- Chcieliśmy pokazać Zakład od środka po remoncie. Prace obejmowały gruntowną modernizację łazienek i sal terapeutycznych, co jest szczególnie ważne dla naszych mieszkańców - mówił starosta Janusz Zarzeczny. - Zakład zapewnia komfortowe warunki, a także możliwość powrotu do rodzin, jeśli stan zdrowia pacjenta na to pozwala - dodał.

Remont kosztował prawie milion złotych. Większość środków pochodziła z budżetu powiatu, a Zakład dołożył 155 tys. zł. Wyposażono łazienki w nowoczesny sprzęt: wózko-wannę z możliwością kąpieli perełkowej, podnośniki transportowo-kąpielowe oraz stacjonarne. Zmodernizowano również salę terapii z rzutnikiem, ekranem i klimatyzacją, a w gabinetach lekarskim i psychologicznym poprawiono funkcjonalność i komfort pracy.

Dyrektor Aneta Orłowska-Owczarek podkreśliła, że zmiany poprawiają także bezpieczeństwo pacjentów: - Zainstalowaliśmy nową instalację przyzywową świetlno-dźwiękową oraz wymieniliśmy pion dezynfekatora. Personel od razu reaguje w sytuacjach alarmowych.

Zakład dysponuje 54 łóżkami i obecnie jest w pełni zajęty. Lista oczekujących wynosi 16 osób. Finansowanie pobytu zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia, a pacjenci pokrywają 70% kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Priorytetowo przyjmowane są osoby z dużym stopniem niepełnosprawności i kombatanci.

- To miejsce jest niezwykle ważne dla naszego środowiska. Starzejące się społeczeństwo wymaga zapewnienia godnych warunków życia i wsparcia medycznego. Codzienna praca personelu jest nieoceniona, a uśmiech i wdzięczność pacjentów wynagradzają trud całego zespołu - dodała dyrektor.

Starosta zapowiedział także kolejne prace: w tym roku planowana jest modernizacja otoczenia zakładu - odnowienie alejek i ogrodu, w ramach programu rewitalizacji Stalowej Woli.