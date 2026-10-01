Odnaleźli zaginionego 13-latka. Przy okazji wpadł poszukiwany 21-latek

Chłopiec wyszedł z domu około południa i nie wrócił. Mimo że miał przy sobie telefon, nie odbierał połączeń. Policjanci ustalili jednak, że kontaktował się ze znajomymi przez media społecznościowe i zapewniał, że wszystko jest w porządku, nie zdradzając miejsca pobytu.

Kryminalni odnaleźli 13-latka w wynajmowanym mieszkaniu w Stalowej Woli. Po wykonaniu niezbędnych czynności przekazano go rodzinie.

W mieszkaniu funkcjonariusze zastali także 21-letniego mieszkańca Lublina. Okazało się, że był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach w celu ustalenia miejsca pobytu. Mężczyznę zatrzymano, a po wykonaniu czynności zwolniono.

Źródło: KPP w Stalowej Woli