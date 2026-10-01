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Stalowa Wola 1 października 2026

Odnaleźli zaginionego 13-latka. Przy okazji wpadł poszukiwany 21-latek

Policjanci odnaleźli 13-latka, którego zaginięcie zgłosiła w niedzielę wieczorem, 27 września, rodzina. Jak się okazało nastolatek przebywał w wynajmowanym mieszkaniu na terenie Stalowej Woli. Był tam również poszukiwany 21-latek z Lublina.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Chłopiec wyszedł z domu około południa i nie wrócił. Mimo że miał przy sobie telefon, nie odbierał połączeń. Policjanci ustalili jednak, że kontaktował się ze znajomymi przez media społecznościowe i zapewniał, że wszystko jest w porządku, nie zdradzając miejsca pobytu.

Kryminalni odnaleźli 13-latka w wynajmowanym mieszkaniu w Stalowej Woli. Po wykonaniu niezbędnych czynności przekazano go rodzinie.

W mieszkaniu funkcjonariusze zastali także 21-letniego mieszkańca Lublina. Okazało się, że był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach w celu ustalenia miejsca pobytu. Mężczyznę zatrzymano, a po wykonaniu czynności zwolniono.

Źródło: KPP w Stalowej Woli

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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