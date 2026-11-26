Do zdarzenia doszło w połowie listopada na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Spotkanie Stali z Olimpią Grudziądz odbywało się w ramach imprezy masowej. W pewnym momencie kibice gospodarzy rozciągnęli na trybunie dużą flagę, a chwilę później odpalili środki pirotechniczne.

Policjanci z wydziału kryminalnego stalowowolskiej komendy ustalili, że za nawoływanie do odpalenia pirotechniki odpowiadał 31-latek. Mężczyzna miał używać megafonu i odliczać, dając w ten sposób sygnał kibicom do jednoczesnego odpalenia rac.

Usłyszał zarzut naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Chodzi o prowokowanie uczestników wydarzenia do zachowań, które mogły zagrażać bezpieczeństwu.

Sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania karnego na okres próby. Oznacza to, że nie zapadł wyrok skazujący, ale mężczyzna musi w tym czasie przestrzegać porządku prawnego.

Źródło: KPP w Stalowej Woli