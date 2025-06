Odeszła Krystyna Teper – wybitna nauczycielka, animatorka kultury i reżyserka ze Stalowej Woli

Nauczycielka z misją

Krystyna Teper przez wiele lat była związana z Zespołem Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, gdzie pracowała z młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W tej wymagającej pracy dawała z siebie wszystko – cierpliwość, zrozumienie i serce. Uczyła nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim wrażliwości, odwagi i wiary w siebie.

Jednym z najważniejszych projektów, którym się poświęciła, był szkolny teatr „Razem”, który założyła i prowadziła przez lata. Grupa uczniów pod jej opieką przygotowywała poruszające spektakle, które zdobywały uznanie na lokalnych przeglądach, takich jak Powiatowy Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”. Dla Krystyny Teper teatr był czymś więcej niż tylko sztuką – był narzędziem wychowawczym i terapeutycznym, przestrzenią, w której dzieci mogły się wyrazić i odnaleźć.

Serce do ludzi i kultury

Była osobą pogodną, energiczną i niezwykle oddaną. Jej obecność zarażała entuzjazmem, a działania artystyczne i społeczne – dawały innym impuls do działania. Reżyserowała spektakle, które łączyły głęboki przekaz z autentyczną wrażliwością społeczną, zawsze z myślą o drugim człowieku.

Po przejściu na emeryturę nie przestała być aktywna. Wraz z grupą przyjaciół współtworzyła zespół taneczny Senior Star, z którym występowała m.in. w domach dziecka i przedszkolach. Te radosne wizyty, pełne tańca i serdeczności, były wyrazem jej potrzeby dawania dobra – niezależnie od wieku i okoliczności.

Aktywnie działała również w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli, gdzie z gronem zaprzyjaźnionych seniorów współtworzyła spektakle teatralne kierowane do najmłodszych widzów. Te pełne humoru i przesłania przedstawienia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i były kolejnym przejawem jej zaangażowania w pracę społeczną i artystyczną.

Doceniana i wyróżniana

Krystyna Teper była aktywną uczestniczką życia społeczno-kulturalnego Stalowej Woli. Brała udział w ogólnopolskich zlotach „Krystyn”, angażowała się w inicjatywy lokalne, była nominowana do tytułu „Osobowość Roku” w kategoriach „Kultura” oraz „Społeczność lokalna” w plebiscytach Nowiny24.pl.

13 maja 2025 roku odebrała Nagrodę Miasta Stalowa Wola „Gałązka Sosny” w kategorii „Debiut artystyczny” z rąk prezydenta Lucjusza Nadbereżnego – za autorską i głęboko poruszającą etiudę teatralną pt. Miłość. To wyjątkowe wyróżnienie było symbolicznym uhonorowaniem jej talentu, zaangażowania i twórczego wkładu w życie miasta.

Zostawiła po sobie światło

Krystyna Teper odeszła, ale pozostawiła po sobie światło, którego nie da się zgasić – w pamięci uczniów, współpracowników i mieszkańców, których inspirowała i wspierała przez lata. Jej odejście to wielka strata, ale i moment wdzięczności za to, co wniosła do lokalnej społeczności: wartości, kulturę, ciepło i człowieczeństwo.

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy mieli zaszczyt ją znać i z nią współpracować, składamy najgłębsze wyrazy współczucia.