Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 stycznia 2026

Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby

Oddział Wewnętrzny SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zakończył przeprowadzkę i ponownie funkcjonuje w swojej pierwotnej, wyremontowanej lokalizacji. Przenosiny z tymczasowych oddziałów odbyły się 15 stycznia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Operacja logistyczna była dużym wyzwaniem, ponieważ Oddział Wewnętrzny jest największym oddziałem w szpitalu i dysponuje 44 łóżkami. Dodatkowo przeprowadzka odbywała się pomiędzy dwoma pawilonami, przy niemal pełnym obłożeniu oddziału. Pacjenci byli przenoszeni w trakcie leczenia, bez konieczności wcześniejszego wypisywania ich do domów.

Przypomnijmy, że od jesieni 2024 roku, na czas przebudowy, pacjentki Oddziału Wewnętrznego przebywały na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, natomiast pacjenci byli hospitalizowani na Oddziale Dermatologii. Było to rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące przez cały okres remontu.

W ciągu ostatniego roku Oddział Wewnętrzny przeszedł gruntowną modernizację. Zakres prac obejmował roboty budowlane i wykończeniowe oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazów medycznych. Z punktu widzenia pacjentów najważniejszą zmianą jest zastąpienie wieloosobowych sal nowoczesnymi 2- i 3-osobowymi pokojami, z których każdy posiada własną łazienkę.

Przebudowa Oddziału Wewnętrznego była częścią większej inwestycji, obejmującej również oddział chirurgiczny. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 15,5 mln zł. Inwestycja została w większości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a pozostałą część pokrył budżet Powiatu Stalowowolskiego.

Oddział Wewnętrzny obecnie w pełni funkcjonuje w nowej, zmodernizowanej przestrzeni.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Nisko
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Nocna interwencja policji. 20-latek zatrzymany za przemoc i narkotyki
Nisko
Nocna interwencja policji. 20-latek zatrzymany za przemoc i narkotyki
Ponowne wyłożenie zmiany Studium zagospodarowania Gminy Krzeszów. Mieszkańcy mogą składać uwagi
Krzeszów
Ponowne wyłożenie zmiany Studium zagospodarowania Gminy Krzeszów. Mieszkańcy mogą składać uwagi
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
Stalowa Wola
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
Zaginął 31-letni mieszkaniec Rudnika nad Sanem. Policja prosi o pomoc
Rudnik nad Sanem
Zaginął 31-letni mieszkaniec Rudnika nad Sanem. Policja prosi o pomoc
Czujność mieszkanki Chwałowic uratowała życie młodemu mężczyźnie
Stalowa Wola
Czujność mieszkanki Chwałowic uratowała życie młodemu mężczyźnie
53-latek zatrzymany na terenie powiatu niżańskiego. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania
Stalowa Wola
53-latek zatrzymany na terenie powiatu niżańskiego. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania
Mniej wypadków, mniej zabitych, mniej nietrzeźwych kierowców
Stalowa Wola
Mniej wypadków, mniej zabitych, mniej nietrzeźwych kierowców
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu