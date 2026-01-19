Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby

Operacja logistyczna była dużym wyzwaniem, ponieważ Oddział Wewnętrzny jest największym oddziałem w szpitalu i dysponuje 44 łóżkami. Dodatkowo przeprowadzka odbywała się pomiędzy dwoma pawilonami, przy niemal pełnym obłożeniu oddziału. Pacjenci byli przenoszeni w trakcie leczenia, bez konieczności wcześniejszego wypisywania ich do domów.

Przypomnijmy, że od jesieni 2024 roku, na czas przebudowy, pacjentki Oddziału Wewnętrznego przebywały na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, natomiast pacjenci byli hospitalizowani na Oddziale Dermatologii. Było to rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące przez cały okres remontu.

W ciągu ostatniego roku Oddział Wewnętrzny przeszedł gruntowną modernizację. Zakres prac obejmował roboty budowlane i wykończeniowe oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazów medycznych. Z punktu widzenia pacjentów najważniejszą zmianą jest zastąpienie wieloosobowych sal nowoczesnymi 2- i 3-osobowymi pokojami, z których każdy posiada własną łazienkę.

Przebudowa Oddziału Wewnętrznego była częścią większej inwestycji, obejmującej również oddział chirurgiczny. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 15,5 mln zł. Inwestycja została w większości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a pozostałą część pokrył budżet Powiatu Stalowowolskiego.

Oddział Wewnętrzny obecnie w pełni funkcjonuje w nowej, zmodernizowanej przestrzeni.