Nisko 6 listopada 2025

Oddział Wewnętrzny i Pododdział Kardiologiczny w Nisku po modernizacji

Nowoczesne rozwiązania, lepsze warunki dla pacjentów i kolejny krok w modernizacji szpitala. W Nisku zakończono pierwszy etap dużej inwestycji, dzięki której placówka staje się coraz bardziej przyjazna i dostępna dla chorych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

4 listopada, w Szpitalu Powiatowym w Nisku odbyło się uroczyste zakończenie I etapu inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku”. W ramach projektu otwarto Pododdział Kardiologiczny oraz wyremontowaną Salę Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,9 miliona złotych, z czego 3,8 miliona stanowiło dofinansowanie.

Wyremontowana została najstarsza część szpitala

- Wyremontowana została najstarsza część szpitala. Zakres dotyczy przebudowy trzeciego piętra Oddziału Wewnętrznego dla potrzeb pacjentów o ograniczonej możliwości poruszania się poprzez wydzielenie pokoju kąpielowego, sali rehabilitacji ogólnoustrojowej. Zakres dotyczy też części pomieszczeń pierwszego piętra Oddziału Wewnętrznego, pomieszczeń po salach operacyjnych przekształconych na sale intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pomieszczenia badań dynamicznych i badań USG. Przebudowę klatki schodowej, szybu windowego oraz montaż windy łóżkowej. Zostały wykonane niezbędne instalacje techniczne w tym gazów medycznych i oraz wentylacji mechanicznej - mówił dyrektor szpitala Paweł Tofil.

Modernizacja trwa od 2017 roku

- Proces związany z przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją naszego szpitala cały czas trwa. Rozpoczęliśmy te prace w okolicach roku 2017 i można powiedzieć, że cały czas są one realizowane i nie zatrzymujemy się. Kolejne zakresy inwestycyjne są realizowane i pewnie gdzieś w okolicach połowy grudnia czeka nas otwarcie kolejnego zakresu inwestycyjnego, przebudowy kolejnej starej części szpitala - podkreślał starosta niżański Robert Bednarz.

Nowoczesny sprzęt i lepsze warunki dla pacjentów

- Jako zespół Oddziału Wewnętrznego będziemy przykładać się do jeszcze bardziej empatycznej, profesjonalnej obsługi naszych pacjentów. Bardzo się cieszymy, że mamy nową salę Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, że mamy zakupiony nowoczesny aparat kardiograficzny z głowicą przezprzełykową. Mamy nadzieję, że pacjenci będą dobrze obsłużeni, wyjdą zdiagnozowani i miejmy nadzieję zdrowi. Tak zwana stara część naszego szpitala to jest część pałacowa postawiona przez hrabiego Ressegier. Od 81 lat w tym budynku była świadczona opieka medyczna - mówił ordynator Oddziału Wewnętrznego, lekarz Grzegorz Bambuch.

Nowy kierownik Pododdziału Kardiologicznego

- Chciałem bardzo podziękować panu staroście, panu dyrektorowi, doktorowi Bambuchowi, doktorowi Łysakowi, całemu personelowi szpitala w Nisku za zaufanie i bardzo dobre przyjęcie. My tutaj chcemy robić dobrą medycynę, chcemy dać pacjentom większy dostęp do diagnostyki kardiologicznej i skutecznego leczenia. Bardzo dziękuję też lekarzom, którzy mi zaufali i chcą ze mną pracować. Mam nadzieję, że to będzie owocna współpraca, że stworzymy dobry team - mówił kierownik Pododdziału Kardiologicznego, lekarz kardiolog Radosław Krawczykiewicz.

