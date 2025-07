Oddział GITD w Nisku do likwidacji?

Jak informuje poseł Rafał Weber, 12 pracowników placówki otrzymało pod koniec czerwca propozycję zmiany warunków pracy – od 1 września mają pełnić swoje obowiązki nie w Nisku, lecz w oddalonym o 50 kilometrów Rzeszowie. W praktyce oznacza to likwidację oddziału.

– Te osoby, z tego co wiem, podpisały porozumienia, bo nie miały wyjścia. Pracować w Rzeszowie albo wcale – to jest jednak różnica – mówił poseł Weber. Według parlamentarzysty, decyzja o przeniesieniu uzasadniona została względami finansowymi – koszt wynajmu pomieszczeń w Nisku to około 50 tys. zł rocznie. – Jeżeli taka instytucja nie ma takich środków na utrzymanie swojego zasobu, to dzieje się coś bardzo złego wewnątrz tej instytucji – skomentował.

Poseł Weber podkreśla, że oddział w Nisku powstał jako efekt polityki zrównoważonego rozwoju i realnego wsparcia dla mniejszych miast. Przypomina, że placówka spełniała ważne funkcje administracyjne, a zatrudnieni tam pracownicy wykonywali odpowiedzialną pracę – teraz zostają oddelegowani do miasta, z którym nie wiązali swojej kariery zawodowej.

W czwartek o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone tej sprawie. Wezmą w nim udział między innymi samorządowcy z powiatu niżańskiego: starosta i burmistrz. – Będziemy przedstawiać propozycje skierowane do GITD, które mają na celu pozostawienie oddziału w Nisku. Nie wyobrażamy sobie jego likwidacji – zapowiedział Weber.

Dodatkowy niepokój budzi przyszłość Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, który funkcjonuje przy tym samym obiekcie. Zatrudnieni tam inspektorzy kontrolują transporty ciężkie i autobusowe na drogach krajowych w regionie. Co stanie się z tą strukturą – nie wiadomo. – To instytucja utrzymywana przez wojewodę podkarpackiego, ale na dziś nie mamy informacji o jej dalszym losie – przyznał Weber.

Parlamentarzysta zapowiedział, że będzie walczył o utrzymanie oddziału GITD w Nisku. – To ważna instytucja, która spełnia swoją rolę. Pracownicy wykonują tam bardzo dobrą i ogromną pracę. Będziemy robić wszystko, aby ten oddział pozostał na miejscu – podsumował.