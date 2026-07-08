Oddział Chirurgii Ogólnej w szpitalu w Nisku czasowo zawieszony

Jak wynika z komunikatu szpitala, zawieszenie działalności oddziału odbywa się za zgodą Wojewody Podkarpackiego. W tym czasie pacjenci posiadający skierowanie do hospitalizacji na oddziale chirurgii ogólnej proszeni są o zgłaszanie się do okolicznych szpitali prowadzących tego typu leczenie.

Placówka uspokaja jednak, że Poradnia Chirurgiczna będzie funkcjonowała bez zmian, zgodnie z obowiązującym harmonogramem przyjęć. Oznacza to, że wizyty ambulatoryjne będą odbywać się planowo.

Remont ma na celu poprawę warunków funkcjonowania oddziału i jakości udzielanych świadczeń.