Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
3.7 / 5
Nisko 8 sierpnia 2026

Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie

Oddział Chirurgiczny SPZZOZ w Nisku przeszedł kompleksowy remont. Prace trwały trzy tygodnie i zostały wykonane głównie przez pracowników działu technicznego szpitala oraz personel oddziału. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych placówki.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Odświeżono sale chorych, gabinety i pomieszczenia pomocnicze. Ściany zabezpieczono okładzinami ochronnymi, zamontowano nowe oświetlenie LED, wymieniono zużyte umywalki, odnowiono meble oraz ustawiono nowe krzesła na korytarzach.

- Oddział Chirurgiczny funkcjonuje w obecnej lokalizacji od 2011 roku. Przez piętnaście lat wykonywane były jedynie bieżące i doraźne naprawy. Dopiero teraz przeprowadziliśmy pierwszy tak kompleksowy remont, który znacząco poprawił stan techniczny pomieszczeń oraz standard ich użytkowania - mówi dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.

To jednak nie koniec zmian. W najbliższym czasie gabinet zabiegowy zostanie doposażony w nowoczesny aparat USG z kozetką do badań. Zakup sfinansuje Powiat Niżański.

- Przeprowadzona modernizacja znacząco poprawiła estetykę Oddziału Chirurgicznego. Odnowione, jasne i funkcjonalne pomieszczenia tworzą bardziej przyjazne warunki dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego. Dzięki zaangażowaniu pracowników Szpitala oraz wsparciu Powiatu Niżańskiego pacjenci mogą korzystać z coraz nowocześniejszych, bezpiecznych i bardziej komfortowych warunków leczenia - podkreśla starosta niżański Robert Bednarz.

Nowy sprzęt ma zwiększyć możliwości diagnostyczne oddziału i usprawnić leczenie pacjentów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  3.7
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  3.7

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Nisko
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Krzeszów
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Nisko
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
Jeżowe
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Zaklików
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Zaleszany
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
Stalowa Wola
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu