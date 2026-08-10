Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie

Odświeżono sale chorych, gabinety i pomieszczenia pomocnicze. Ściany zabezpieczono okładzinami ochronnymi, zamontowano nowe oświetlenie LED, wymieniono zużyte umywalki, odnowiono meble oraz ustawiono nowe krzesła na korytarzach.

- Oddział Chirurgiczny funkcjonuje w obecnej lokalizacji od 2011 roku. Przez piętnaście lat wykonywane były jedynie bieżące i doraźne naprawy. Dopiero teraz przeprowadziliśmy pierwszy tak kompleksowy remont, który znacząco poprawił stan techniczny pomieszczeń oraz standard ich użytkowania - mówi dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.

To jednak nie koniec zmian. W najbliższym czasie gabinet zabiegowy zostanie doposażony w nowoczesny aparat USG z kozetką do badań. Zakup sfinansuje Powiat Niżański.

- Przeprowadzona modernizacja znacząco poprawiła estetykę Oddziału Chirurgicznego. Odnowione, jasne i funkcjonalne pomieszczenia tworzą bardziej przyjazne warunki dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego. Dzięki zaangażowaniu pracowników Szpitala oraz wsparciu Powiatu Niżańskiego pacjenci mogą korzystać z coraz nowocześniejszych, bezpiecznych i bardziej komfortowych warunków leczenia - podkreśla starosta niżański Robert Bednarz.

Nowy sprzęt ma zwiększyć możliwości diagnostyczne oddziału i usprawnić leczenie pacjentów.