komora
Stalowa Wola 20 listopada 2025

Oddychaj zdrowiem w nowoczesnej komorze hiperbarycznej

Komora hiperbaryczna od blisko roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Stalowej Woli. W gabinecie TlenVita przy ul. Okulickiego 8a osoby w różnym wieku korzystają z terapii, która wspiera regenerację, poprawę odporności i ogólne samopoczucie. Właścicielka, Maria Świąder, podkreśla, że tlenoterapia to bezpieczna i naturalna metoda, z której naprawdę warto korzystać.

Dlaczego powstało TlenVita w Stalowej Woli?

Pomysł na stworzenie TlenVita zrodził się z osobistych doświadczeń Marii Świąder.
Sama przeszłam trudny czas związany z chorobą nowotworową, a w jego efekcie moje płuca były mocno osłabione. Szukałam sposobu, by wspierać organizm w regeneracji i powrocie do sił. To właśnie wtedy odkryłam tlenoterapię hiperbaryczną — mówi właścicielka.

Regularne sesje przyniosły jej zauważalną poprawę — lepszy oddech, większą wydolność i ogólne wzmocnienie organizmu.
Pomyślałam, że skoro mnie pomogło, to może pomóc także innym. I tak narodziła się TlenVita. Chciałam stworzyć miejsce, w którym ludzie mogą zadbać o siebie w naturalny, bezpieczny sposób — dodaje.

Właścicielka podkreśla, że jej historia nie jest tłem do dramatu, lecz dowodem na to, że ciało ma ogromne możliwości regeneracji, gdy zapewni mu się odpowiednie wsparcie.

Tlen, który wspiera zdrowie i regenerację

Komora hiperbaryczna w TlenVita to nowoczesne urządzenie, w którym oddycha się czystym tlenem pod zwiększonym ciśnieniem. Dzięki temu tlen przenika głęboko do tkanek, wspomaga procesy naprawcze i działa przeciwzapalnie.

Klienci mówią, że już po pierwszych sesjach czują większą energię, lepszy sen i wyraźne odprężenie. To bardzo naturalna, a jednocześnie skuteczna forma wsparcia organizmu — mówi Maria Świąder.
Przez rok działalności miejsce zyskało zaufanie mieszkańców, którzy często wracają na kolejne sesje.

Jak działa komora hiperbaryczna?

Podczas terapii tlen dociera o wiele efektywniej niż podczas zwykłego oddychania. Dzięki temu:

• wspiera regenerację komórek,
• redukuje stany zapalne,
• poprawia krążenie i dotlenienie całego organizmu,
• wpływa na lepszą koncentrację, wyciszenie i jakość snu.

Cieszy mnie, gdy klienci opowiadają, jak zmniejszyły się ich bóle, jak mają więcej energii czy jak poprawił się ich komfort życia. To daje dużą satysfakcję — dodaje właścicielka.

Dla kogo jest tlenoterapia?

Terapia w komorze hiperbarycznej sprawdza się u osób:

• zmęczonych, zestresowanych, z obniżoną odpornością,
• po urazach i operacjach – aby szybciej wrócić do pełnej sprawności,
• z migrenami, bólami stawów i przewlekłymi dolegliwościami,
• aktywnych fizycznie, które chcą poprawić regenerację,
• walczących ze stresem i problemami ze snem,
• dzieci i osób ze spektrum autyzmu – jako terapia wspomagająca.

Pracujemy z bardzo różnymi osobami: od sportowców po seniorów. Każdy może odnieść korzyści z lepszego dotlenienia organizmu — podkreśla właścicielka.

Korzyści, które doceniają klienci

• szybsze gojenie ran i urazów,
• zwiększona odporność,
• poprawa koncentracji i wydolności,
• wyciszenie układu nerwowego,
• zmniejszenie stresu i zmęczenia,
• lepszy sen i samopoczucie,
• wsparcie metabolizmu.

Idealny pomysł na prezent – w świątecznej promocji

Voucher na sesje w komorze hiperbarycznej to doskonały pomysł na świąteczny prezent dla bliskiej osoby, która potrzebuje regeneracji i chwili oddechu od codzienności.
W ramach Black Week dostępny jest w wyjątkowej, promocyjnej cenie, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym upominkiem.

/artykuł sponsorowany/

