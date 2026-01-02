Oddaj makulaturę i odbierz sadzonkę

W zamian za oddaną makulaturę uczestnicy otrzymają sadzonki roślin. Do wyboru będą m.in. borówka amerykańska, jodła koreańska, hortensja bukietowa, azalia wielkokwiatowa czy miskant chiński, a także drzewa rodzime, takie jak buk, dąb, klon, modrzew, świerk czy śliwa.

Jak podkreśla wicestarosta stalowowolski Stanisław Sobieraj, akcja cieszy się niesłabnącą popularnością: - To jedno z najpopularniejszych przedsięwzięć samorządu powiatowego wśród naszych mieszkańców. Wystarczy podsumować efekty dotychczasowych 11 edycji, podczas których rozdaliśmy ponad 65 tysięcy sadzonek drzew i krzewów, za które mieszkańcy przekazali nam do recyklingu około 220 ton makulatury. Dzięki tej akcji w Powiecie Stalowowolskim jest czyściej i bardziej zielono. Warto pamiętać, że wyprodukowanie 1 tony papieru z surowca drzewnego wymaga ścięcia średnio 17 drzew. Dlatego kolejny raz zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w naszej akcji.

Zbiórka makulatury rozpocznie się o godz. 9.00 w dwóch punktach na terenie Stalowej Woli - w Rupieciarni przy ul. 1 Sierpnia 18A oraz na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25. Organizatorzy zalecają, by osoby przywożące większe ilości makulatury kierowały się do drugiej lokalizacji, gdzie dostępny jest duży plac manewrowy.

Po oddaniu surowca uczestnicy otrzymają kupony, które tego samego dnia będzie można wymienić na sadzonki na parkingu przed Starostwem Powiatowym przy ul. Podleśnej 15. Zasady pozostają bez zmian - za każde 5 kg makulatury przysługuje jeden kupon, a maksymalnie można otrzymać pięć kuponów, czyli zestaw kilku sadzonek.

W akcję tradycyjnie włącza się Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, który odpowiada za odbiór makulatury, a także Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Gościeradów przekaże około 3 tysięcy sadzonek drzew rodzimych, natomiast Nadleśnictwa Nowa Dęba i Rozwadów przygotują stoiska edukacyjne z poradami dotyczącymi sadzenia i pielęgnacji roślin.

Akcja potrwa do wyczerpania sadzonek. Jak zaznacza wicestarosta, jej znaczenie wykracza poza samą zbiórkę surowców.

- To przedsięwzięcie ma realny wpływ na otaczające nas środowisko, ponieważ jego efektem jest ograniczenie niskiej emisji. Makulatura z gospodarstw domowych zostanie wymieniona na drzewka i krzewy, zamiast być wykorzystana jako materiał opałowy. Kolejną wymierną korzyścią dla środowiska, jaką niesie akcja „Drzewko za makulaturę”, są posadzone każdego roku tysiące nowych drzew i krzewów - mówi Stanisław Sobieraj.