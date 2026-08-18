Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Nisko 18 sierpnia 2026

Oddaj krew i uczcij pamięć Powstania Warszawskiego

Już w środę, 19 sierpnia, na Dużych Plantach w Nisku odbędzie się wyjątkowa akcja krwiodawstwa z okazji Powstania Warszawskiego. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do podzielenia się najcenniejszym darem - własną krwią.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Zbiórka krwi będzie prowadzona w godzinach 9–13. Wydarzenie ma nie tylko wymiar pomocowy, ale również symboliczny - łączy ideę ratowania życia z pamięcią o bohaterach Powstania Warszawskiego.

Hasło akcji brzmi: „Twoja krew. Ich wolność. Nasza pamięć.”

To dobra okazja, by w prosty i konkretny sposób pomóc potrzebującym, a jednocześnie oddać hołd tym, którzy 82 lata temu walczyli o wolność Warszawy i Polski.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy mogą zostać krwiodawcami. Każda donacja może mieć ogromne znaczenie dla osoby oczekującej na pomoc.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Będzie kolejna przebudowa drogi w powiecie niżańskim. Ponad 1,3 mln zł dofinansowania
Jarocin
Będzie kolejna przebudowa drogi w powiecie niżańskim. Ponad 1,3 mln zł dofinansowania
Jeździł po alkoholu mimo zakazu
Stalowa Wola
Jeździł po alkoholu mimo zakazu
Policjanci częściej patrolują lasy i miejsca wypoczynku
Stalowa Wola
Policjanci częściej patrolują lasy i miejsca wypoczynku
Motocykliści na drodze nie są nieśmiertelni
Motocykliści na drodze nie są nieśmiertelni
Osiedle Poręby z nowymi drogami i parkingami
Stalowa Wola
Osiedle Poręby z nowymi drogami i parkingami
Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026. Cleo i Zenon Martyniuk na scenie
Ulanów
Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie 2026. Cleo i Zenon Martyniuk na scenie
Znów przesunięto otwarcie mostu w Ulanowie. Jest nowy termin
Ulanów
Znów przesunięto otwarcie mostu w Ulanowie. Jest nowy termin
Dwie drogi w Jarocinie po remoncie
Jarocin
Dwie drogi w Jarocinie po remoncie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu