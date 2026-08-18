Oddaj krew i uczcij pamięć Powstania Warszawskiego

Zbiórka krwi będzie prowadzona w godzinach 9–13. Wydarzenie ma nie tylko wymiar pomocowy, ale również symboliczny - łączy ideę ratowania życia z pamięcią o bohaterach Powstania Warszawskiego.

Hasło akcji brzmi: „Twoja krew. Ich wolność. Nasza pamięć.”

To dobra okazja, by w prosty i konkretny sposób pomóc potrzebującym, a jednocześnie oddać hołd tym, którzy 82 lata temu walczyli o wolność Warszawy i Polski.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy mogą zostać krwiodawcami. Każda donacja może mieć ogromne znaczenie dla osoby oczekującej na pomoc.