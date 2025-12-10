Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 10 grudnia 2025

Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!

Mieszkańcy Stalowej Woli mają czas do 17 grudnia, aby zagłosować na projekty zgłoszone do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego. To świetna okazja, aby decydować o tym, co zmieni się w mieście!

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Głosowanie odbywa się przez stronę internetową: https://decyduje.stalowawola.pl/ w zakładce „Głosowanie”. Pełny opis wszystkich projektów dostępny jest tutaj: https://decyduje.stalowawola.pl/project_questionnaires

Dla osób korzystających z urządzeń mobilnych: zakładkę „Głosowanie” znajdziesz w menu w prawym, górnym rogu po zalogowaniu się do systemu.

Głosy mogą oddawać tylko mieszkańcy Stalowej Woli, którzy są zarejestrowani i zalogowani w systemie. Jeśli ktoś mieszka w Stalowej Woli, ale ma inny adres zameldowania, może napotkać problemy z weryfikacją. W takim przypadku należy skontaktować się z Wydziałem SCAL, aby dokonać dodatkowej weryfikacji.

Wyjątek stanowią uczniowie stalowowolskich szkół mieszkający poza miastem - oni wpisują swoją szkołę, a adres zamieszkania nie jest wymagany.

Nie przegap okazji, aby wpłynąć na przyszłość swojego miasta - zagłosuj już dziś!

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

