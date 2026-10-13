Odbudowano nagrobek nadleśniczego Jana Stillera. Wkrótce uroczyste poświęcenie

Wydarzenie organizuje Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele Przeszłości”, które zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystości.

Spotkanie będzie okazją do upamiętnienia postaci związanych z historią Rudnika nad Sanem oraz zwrócenia uwagi na potrzebę zachowania lokalnego dziedzictwa.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14 na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem.

W ramach wydarzenia zaplanowano poświęcenie odbudowanego nagrobka Jana Stillera oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Józefowi Stillerowi.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców i wszystkich zainteresowanych lokalną historią do udziału w tym wydarzeniu.