Od września w szkołach nowy przedmiot – edukacja zdrowotna

Od podstawówki po szkołę średnią

Edukacja zdrowotna będzie prowadzona od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do końca szkoły średniej. Lekcje mają odbywać się raz w tygodniu i potrwać godzinę. Zajęcia nie będą obowiązkowe, nie będą też oceniane stopniami. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mogą zrezygnować z udziału w lekcjach – decyzję trzeba podjąć do 25 września.

Program i prowadzący

Nowy przedmiot ma uczyć, jak dbać o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. W programie znajdą się m.in.:

zasady zdrowego odżywiania,

proces dojrzewania,

zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego,

radzenie sobie z emocjami,

profilaktyka uzależnień,

odpowiedzialność w codziennym życiu.

Lekcje mają mieć charakter warsztatowy i praktyczny, a nie wyłącznie teoretyczny. Prowadzić je będą nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, dotychczasowego WDŻ, a także psychologowie i pedagodzy.

Różne opinie

Nowy przedmiot budzi dyskusje. Zwolennicy podkreślają, że w obliczu rosnących problemów zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, taka edukacja jest potrzebna i może pomóc w kształtowaniu dobrych nawyków. Krytycy obawiają się natomiast, że edukacja zdrowotna stanie się w praktyce formą wprowadzenia edukacji seksualnej, co – ich zdaniem – może być zbyt wczesne i niewłaściwe.