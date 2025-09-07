Miesięcznik
Od września w szkołach nowy przedmiot – edukacja zdrowotna

Od września 2025 roku w polskich szkołach pojawi się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Zastąpi on dotychczasowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ).

Od podstawówki po szkołę średnią

Edukacja zdrowotna będzie prowadzona od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do końca szkoły średniej. Lekcje mają odbywać się raz w tygodniu i potrwać godzinę. Zajęcia nie będą obowiązkowe, nie będą też oceniane stopniami. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mogą zrezygnować z udziału w lekcjach – decyzję trzeba podjąć do 25 września.

Program i prowadzący

Nowy przedmiot ma uczyć, jak dbać o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. W programie znajdą się m.in.:

  • zasady zdrowego odżywiania,

  • proces dojrzewania,

  • zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego,

  • radzenie sobie z emocjami,

  • profilaktyka uzależnień,

  • odpowiedzialność w codziennym życiu.

Lekcje mają mieć charakter warsztatowy i praktyczny, a nie wyłącznie teoretyczny. Prowadzić je będą nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, dotychczasowego WDŻ, a także psychologowie i pedagodzy.

Różne opinie

Nowy przedmiot budzi dyskusje. Zwolennicy podkreślają, że w obliczu rosnących problemów zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, taka edukacja jest potrzebna i może pomóc w kształtowaniu dobrych nawyków. Krytycy obawiają się natomiast, że edukacja zdrowotna stanie się w praktyce formą wprowadzenia edukacji seksualnej, co – ich zdaniem – może być zbyt wczesne i niewłaściwe.

