Od stycznia trzy ulice w Stalowej Woli przejdą pod zarząd gminy

Zmiana obejmie:

Aleje Jana Pawła II - od skrzyżowania z ul. KEN do ul. ks. Jerzego Popiełuszki,

ul. Staszica - od ul. ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Mickiewicza,

ul. Staszica i ul. Energetyków - od ul. Mickiewicza w kierunku Elektrowni, aż po granice powiatu.

Przejęcie tych odcinków przez gminę ma ułatwić realizację projektów związanych z modernizacją ścieżek rowerowych, poprawić komunikację z ulicami osiedlowymi oraz umożliwić bardziej spójne zarządzanie zielenią i utrzymaniem porządku, także zimą.

Zmiana wynika z nowych tras w mieście i uruchomienia obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Dotychczasowa część drogi krajowej nr 77 pełni dziś funkcję lokalną, obsługując głównie ruch miejski.