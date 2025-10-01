Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księżniczki
5.0 / 5
Stalowa Wola 1 października 2025

Od stycznia trzy ulice w Stalowej Woli przejdą pod zarząd gminy

Z początkiem 2026 roku trzy kluczowe arterie Stalowej Woli zostaną przejęte przez gminę. Decyzja ta zapadła po uchwałach zarówno Rady Powiatu, jak i Rady Miasta, które wspólnie ustaliły nową kategorię dróg.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zmiana obejmie:

  • Aleje Jana Pawła II - od skrzyżowania z ul. KEN do ul. ks. Jerzego Popiełuszki,

  • ul. Staszica - od ul. ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Mickiewicza,

  • ul. Staszica i ul. Energetyków - od ul. Mickiewicza w kierunku Elektrowni, aż po granice powiatu.

Przejęcie tych odcinków przez gminę ma ułatwić realizację projektów związanych z modernizacją ścieżek rowerowych, poprawić komunikację z ulicami osiedlowymi oraz umożliwić bardziej spójne zarządzanie zielenią i utrzymaniem porządku, także zimą.

Zmiana wynika z nowych tras w mieście i uruchomienia obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Dotychczasowa część drogi krajowej nr 77 pełni dziś funkcję lokalną, obsługując głównie ruch miejski.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wielki projekt w gospodarce odpadami. Czy kaucje się przyjmą?
Stalowa Wola
Wielki projekt w gospodarce odpadami. Czy kaucje się przyjmą?
Dramatyczne zdarzenie w Lipie. Kobieta zginęła na przejeździe kolejowym
Zaklików
Dramatyczne zdarzenie w Lipie. Kobieta zginęła na przejeździe kolejowym
W niedzielę Hubertus Nadsański w Żabnie
Radomyśl nad Sanem
W niedzielę Hubertus Nadsański w Żabnie
Sypnęły się wysokie mandaty i punkty karne
Rudnik nad Sanem
Sypnęły się wysokie mandaty i punkty karne
Powstaną dwa nowe stawy w gminie Ulanów
Ulanów
Powstaną dwa nowe stawy w gminie Ulanów
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Stalowa Wola
W Stalowej Woli o profilaktyce uzależnień
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
Stalowa Wola
Warsztaty tworzenia makatek ziołowych
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
Pysznica
83. rocznica pacyfikacji wsi Kochany
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu