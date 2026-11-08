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Radomyśl nad Sanem 6 listopada 2026

Od Rzeczycy Długiej po Pniów. 11 listopada w gminie Radomyśl nad Sanem

Msze święte, przemarsze, wspólne odśpiewanie hymnu i składanie kwiatów pod miejscami pamięci – tak będą wyglądały obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Radomyśl nad Sanem. Tegoroczne uroczystości 11 listopada, programem obejmą Rzeczycę Długą, Radomyśl nad Sanem oraz Pniów

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do wspólnego świętowania zapraszają wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Robert Bąk, Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa oraz Rada Sołecka sołectwa Pniów.

Obchody rozpoczną się już o godz. 8.30 w Rzeczycy Długiej. Przy pomniku upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości zaplanowano zapalenie zniczy i złożenie kwiatów.

O godz. 10.30 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.

Kolejna część uroczystości rozpocznie się o godz. 11.30. Uczestnicy przejdą na Mały Rynek w Radomyślu nad Sanem, gdzie wspólnie odśpiewają hymn państwowy, a następnie odbędzie się podniesienie flagi na maszt. Nie zabraknie również zapalenia zniczy i złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych i zaginionych w czasie I wojny światowej w latach 1914–1918 z Radomyśla.

Następnie uczestnicy przejdą na Duży Rynek. Tam zaplanowano odśpiewanie „Roty” oraz kolejne upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod pomnikiem.

Popołudniowa część obchodów przeniesie się do Pniowa. O godz. 14.00 w kościele parafialnym odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Godzinę później uczestnicy spotkają się w centrum miejscowości, gdzie zaplanowano zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod krzyżem ufundowanym w 1926 roku oraz pod tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości, znajdującą się na froncie Domu Ludowego.

Zwieńczeniem dnia będzie spotkanie integracyjne w świetlicy Domu Ludowego w Pniowie, które rozpocznie się o godz. 15.30.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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