Od niedzieli Stalowa Wola stolicą polskiego tenisa

Z tej okazji, w środę odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Aleksandry Musiał - członkini zarządu Polskiego Związku Tenisowego, Andrzeja Pyzary - prezesa MKT Stalowa Wola, Tomasza Miśko - wiceprezydenta Stalowej Woli, Tomasza Adamowicza - trenera-koordynatora MKT, dyrektora mistrzostw, Stanisława Wierzgacza - dyrektora MKT oraz Włodzimierza Pikulskiego - dyrektora sportowego MKT.

Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli złożył najlepszą ofertę

– Jest mi niezmiernie miło, że LOTTO 99. Narodowe Mistrzostwa Polski będą rozgrywane w Stalowej Woli, która zawsze miała utalentowaną młodzież, a obecnie może być dumna z Oliwii Sybickiej - aktualnej mistrzyni Polski do lat 16, a wcześniej wielokrotnej medalistki MP w młodszych kategoriach młodzieżowych - mówiła Aleksandra Musiał, członkini PZT. – Sybicka. Tytularnym partnerem tegorocznej imprezy jest Lotto, a więc strategiczny partner Polskiego Związku Tenisowego, który przeznaczył na organizację mistrzostw 200 tys. zł, a partnerem głównym turnieju jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dlaczego właśnie Stalowa Wola i MKT? Ponieważ wasz klub złożył najlepszą ofertę wśród kilku ośrodków ubiegających się o organizację i zagwarantował świetne warunki dla tenisistek i tenisistów. Został wybrany również ze względu na tradycje tenisowe. Na kortach w Stalowej Woli zobaczymy członków LOTTO PZT Team, między innymi rozstawionego z numerem pierwszym Daniela Michalskiego, który w ostatnich tygodniach prezentuje naprawdę dobrą formę. To wicemistrz Polski z roku ubiegłego. U pań z numerem 1. będzie rozstawiona Martyna Kubka. Zobaczymy też Weronikę Falkowską, a także Darię Kuczer. Równolegle z mistrzostwami polski seniorek i seniorów rozgrywane będą na tych samych kortach Mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach. Będą to po Bytomiu i Kozerkach, trzecie mistrzostwa Polski przysłowiowych wózkarzy.

Udowodniliśmy wcześniej, że potrafimy

Te mistrzostwa Polski nie będą pierwszymi, które organizowane są przez MKT Stalowa Wola. Dwie dekady temu rozgrywane w naszym mieście były halowe mistrzostwa Polski kadetów, a kilka lat temu mistrzostw Polski do lat 18 i to też miało niebagatelne znaczenie dla tenisowej centrali w wyborze organizatora największego i najbardziej prestiżowego w sezonie turnieju w kraju. Wspomniał o tym Andrzej Pyzara, prezes MKT Stalowa Wola:

– Byli u nas przedstawiciele PZT, zobaczyli, że znakomicie radzimy sobie z organizacją tak dużej imprezy i pozytywnie ocenili nasza prace, to jak dobrze poradziliśmy z mistrzostwami do lat 18 i myślę, że to też wpłynęło na decyzję, że będziemy teraz robić najpoważniejszy turniej tenisowy w Polsce. Oczywiście sami nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić mistrzostw, tak dużego eventu. Ale mamy duże wsparcie z Polskiego Związku Tenisowego, który gwarantuje m.in. nagrody główne, jak również pomaga nam w inny sposób. Mamy też ogromne wsparcie od sponsorów. Tutaj za moimi plecami możecie państwo oglądać na monitorze logotypy firm, grono darczyńców, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Modernizacja wstrzymana, ale nie zapomniana

Prezes Pyzara odniósł się do kwestii infrastruktury klubowej. Przyznał, obiektom MKT daleko do nowoczesnych standardów. Nie stwierdził, że ich obecny stan można śmiało określić mianem... retro klimatu z dawnych lat, ale wspomniał o tym, że przydałyby się inwestycje, które podniosą je na wyższy poziom.

– Organizując mistrzostwa Polski juniorów byliśmy zobowiązani do poszerzenia kortów i to zostało zrobione. Gmina Stalowa Wola i pan prezydent stanęli na wysokości zadania. Korty, które są przy hali tenisowej przy ulicy Wyszyńskiego zostały poszerzone. Pozostałe spełniały wymagania, więc jeżeli chodzi o stan naszych kortów, czyli miejsce rozgrywania meczów, to one spełniają wszelkie wymogi turniejowe. Natomiast jeżeli chodzi o całą infrastrukturę, to na razie nie mamy takiej, którą moglibyśmy się zbytnio chwalić. Na przykład plany rozbudowy naszej hali tenisowej były naprawdę ambitne i gotowe do realizacji, ale najpierw pandemia wstrzymała inwestycje, a później sytuację dodatkowo skomplikowała wojna. Zderzyliśmy się z rzeczywistością, w której musimy radzić sobie z tym, co mamy, ale nie porzucamy wizji nowoczesnych obiektów. Proszę jednak pamiętać, że te obiekty nie są własnością MKT tylko miasta.

Tenis to nie tylko infrastruktura. To przede wszystkim ludzie

Miasto reprezentował na konferencji zastępca prezydenta, Tomasz Miśko, który podziękował zarządowi Polskiego Związku Tenisowego za zaufanie, jakim obdarzył miast o i klub, przyznając organizację najważniejszego w roku turnieju. Słowa podziękowania usłyszał także prezes Pyzara i wszyscy pracownicy MKT:

– Na ręce pana prezesa chciałbym przekazać podziękowania za pracę i determinację. To dzięki wam będziemy mieć na naszych kortach wydarzenie sportowe na najwyższym poziomie.

Prezydent Miśko nawiązał też do historii tenisa w Stalowej Woli.

– Tenis jest od zawsze związany ze Stalową Wolą. Pierwsze korty były wybudowane równolegle do budowy zakładów południowych i całej infrastruktury towarzyszącej. Zostały oddane do użytku w 1938 roku, a pięć dni przed wojną odbyły się na nich pierwsze zawody. Natomiast tenis to nie tylko infrastruktura. To przede wszystkim ludzie, to zawodnicy, trenerzy, osoby, które tworzą go i tworzą klimat do tego, że żeby mogły się u nas rozwijać talenty, a tych nigdy nam nie brakowało. Jeszcze raz chciałem podziękować panu prezesowi za wszystkie działania na rzecz promocji tenisa w Stalowej Woli - mówił Tomasz Miśko.

Chętnych po dzikie karty nie brakuje

W dniu, w którym odbyła się konferencja lista zgłoszeń tenisistek i tenisistów, którzy mogą wystąpić w mistrzostwach Polski była wciąż otwarta. Wiadomo natomiast, że turniej rozpocznie się faza eliminacyjną, w której poznamy pełny zestw zawodniczek i zawodników w drabince pucharowej.

– W przypadku mężczyzn będzie to pełna drabinka - 32 osobowa, a u pań będzie trochę mniejsza ze względu na mniejszą zapewne liczbę zgłoszeń - mówił dyrektor mistrzostw, Tomasz Adamowicz.

Klub, jako organizator mistrzostw mógł skorzystać z przywileju tzw. dzikich kart - zawodnik może zagrać w mistrzostwach, w turnieju głównym mimo, że formalnie by się na nie nie dostał.

– My mamy po dwie dzikie karty do turnieju głównego mężczyzn i kobiet oraz po trzy dzikie karty do eliminacji - mówił Tomasz Adamowicz. – Cały czas zgłaszają się do nas zawodnicy po te dzikie karty, ale konkretnych nazwisk nie podam, ponieważ zarówno my, jak również Polski Związek Tenisowy, ma możliwość przyznania dzikich kart. Czekamy na sygnał z PZT kto od nich dostanie dzikie karty, wtedy będziemy wiedzieli kogo my możemy brać pod uwagę. Do zamknięcia listy zgłoszeń nie możemy podjąć żadnych decyzji, dopóki lista zgłoszeń nie zamknięta.

Bez Oliwii, która w tym czasie będzie na zgrupowaniu kadry narodowej

Na pewno dziką kartę otrzymałaby Oliwia Sybicka, najlepsza zawodniczka MKT Stalowa Wola, tegoroczna mistrzyni Polski do lat 16 w hali na korcie odkrytym, ale w tym samym czasie odbywa się zgrupowanie kadry narodowej, która przygotowuje się do eliminacji Drużynowych Mistrzostw Europy w Hamburgu.

– Planowaliśmy z Oliwią, że zagra w mistrzostwach. Nawet wystąpiłem do MKT z prośbą o dziką kartę dla niej, ale okazało się, że w tym samym czasie ma zgrupowanie kadry Polski i myślę, że gdyby nie mistrzostwa Europy, to oglądalibyśmy ją w mistrzostwach - mówił jej trener klubowy, dyrektor sportowy MKT Stalowa Wola - Włodzimierz Pikulski. – Żałuję, że jej nie będzie, bo ostatnio jest na bardzo wysokiej fali, jeżeli chodzi o jakość gry. Teraz w Poznaniu na tych mistrzostwach U16 byłem zachwycony poziomem jej grania. Jest on zbudowany poprzez dużą ilość startów w turniejach międzynarodowych. Wygrała w Holandii duży ITF J100 w Hadze, w singlu i deblu. Wygrała wcześniej w Sobocie turniejową setkę ITF. W maju była w finale singla w turnieju Super Category na kortach Foro Italico w Rzymie, na tych samych i w tym samym czasie, w jakim walczyły tam największe gwiazdy tenisa światowego. Jeszcze wcześniej odniosła sukces w Tunezji.

Na kibiców czekać będą niespodzianki

Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny. Organizatorzy chcą przyciągnąć na trybuny jak największą liczbę widzów i dlatego przygotowali dla nich szereg atrakcji.

– Nie chcę zdradzać już dzisiaj, co dokładnie będzie czekało na publiczność, co przygotowaliśmy na mecze półfinałowe i finałowe, ale zależy nam na tym, że przyciągnąć jak największą liczbę kibiców i dlatego gorąco zapraszam na korty, na mistrzostwa, bo będą czekać na widzów naprawdę atrakcyjne niespodzianki. Więcej informacji na ten temat będzie podawana w naszych mediach społecznościowych, więc zachęcam do śledzenia nas na facebooku - mówił Stanisław Wierzgacz, dyrektor MKT Stalowa Wola.

Mecze 99. Narodowych Mistrzostw Polski rozgrywane będą na kortach przy ul. Skoczyńskiego. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Od ćwierćfinałów wszystkie spotkania będzie można oglądać na żywo na antenach Polsatu Sport.

Równolegle, na kortach przy ul. Wyszyńskiego odbywać się będą Mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach.

Listy zgłoszeń, drabinki oraz wyniki – dostępne są na stronie Polskiego Związku Tenisowego