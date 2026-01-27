Od kiedy rozliczenie PIT 2025? Przygotuj się na składanie deklaracji

Deklaracje PIT 2025 – terminy, które warto znać

Składanie deklaracji PIT za 2025 rok rozpoczyna się 15 lutego 2026 r. Od tego momentu podatnicy mogą przygotowywać i przekazywać swoje zeznanie podatkowe zarówno w formie tradycyjnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty), jak i elektronicznie. Ostateczny termin na złożenie deklaracji upływa 30 kwietnia 2026 r., o godz. 23:59, co oznacza, że do tego dnia należy przesłać kompletne i poprawne dokumenty do właściwego urzędu skarbowego.

Warto pamiętać, że termin dotyczy wszystkich rodzajów deklaracji PIT, niezależnie od tego, czy dochody były osiągane z umowy o pracę, działalności gospodarczej czy innych źródeł. W przypadku deklaracji elektronicznych najważniejsze znaczenie ma data wysyłki dokumentu, potwierdzona przez UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. Jeżeli PIT wysyłany jest pocztą, ważna jest data nadania. Brak terminowego rozliczenia może skutkować koniecznością zapłaty odsetek, a w skrajnych przypadkach nawet wszczęciem kontroli podatkowej. Aby tego uniknąć, warto odpowiednio wcześnie przygotować zeznanie PIT i nie czekać z rozliczeniem do ostatniej chwili.

Formularze PIT i formy opodatkowania – co wybrać?

Aby prawidłowo rozliczyć PIT, niezbędny jest wybór właściwego formularza. Najczęściej wykorzystywane formularze to PIT 37, PIT 36 oraz PIT 36L. PIT 37przeznaczony jest dla osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, np. z umowy o pracę umowy o dzieło czy zlecenia. PIT 36 składają osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się według skali podatkowej, natomiast PIT 36L dotyczy podatników wybierających podatek liniowy. Istnieją także inne druki PIT, przeznaczone m.in. dla osób uzyskujących dochody z przychodów ewidencjonowanych lub prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W każdej z tych sytuacji najważniejsze jest prawidłowe ustalenie dochodu, uwzględnienie kosztów oraz dokumentów np. faktur VAT. Na wysokość zobowiązania wpływa również wybrana forma opodatkowania, obowiązujący próg podatkowy, a także sposób rozliczenia składek zdrowotnych i należnego podatku dochodowego.

Ulgi podatkowe – kto może z nich skorzystać?

Osoby, które rozliczają się z fiskusem, powinny pamiętać o uwzględnieniu ulg, które pozwalają obniżyć należny podatek. Najwięcej osób korzysta z ulgi prorodzinnej, która przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym wychowującym dzieci. Jej wysokość zależy od liczby dzieci oraz spełnienia określonych limitów dochodowych. Często stosowane są również odliczenia z tytułu darowizn na cele charytatywne, wydatków rehabilitacyjnych czy ulg związanych z oszczędzaniem na przyszłość. Coraz powszechniejsza staje się również ulga na termomodernizacje, ulga na internet, robotyzację czy ulga na badania i rozwój. Oczywiście każde zeznanie roczne powinno uwzględniać tylko te ulgi, do których podatnik faktycznie ma prawo. Niewłaściwe zastosowanie odliczeń może skutkować koniecznością korekty deklaracji podatkowej lub wezwaniem do urzędu skarbowego. Aby uniknąć problemów, należy dokładnie wypełnić deklarację podatkową oraz zachować dokumenty potwierdzające prawo do ulgi. Urząd skarbowy ma 5 lat na przeprowadzenie kontroli i sprawdzenie dokumentów.

Nowoczesne rozliczenie podatku PIT

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wypełnianie deklaracji podatkowej elektronicznie, bez wychodzenia z domu. W internecie jest wiele programów, które krok po kroku podpowiadają, jak wypełnić deklaracje, sprawdzają jej poprawność, wykonują obliczenia, wskazują możliwe ulgi i korygują błędy. Rozliczanie online dostępne na stronie https://www.podatnik.info/program-do-pit jest wygodne, nie wymaga znajomości prawa podatkowego, a dodatkowo przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. W przypadku elektronicznych zeznań podatkowych zwrot nadpłaty musi nastąpić w ciągu 45 dni. Przy rozliczeniu papierowym termin ten może wydłużyć się nawet do 3 miesięcy. Dotyczy to formularzy podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38, które zostały złożone w terminie od 15 lutego do końca kwietnia. Na czas zwrotu wpływa także kompletność danych, poprawność rozliczenia oraz ewentualna konieczność weryfikacji przez urząd skarbowy. Co ważne, programy do rozliczania PIT 2025 są bezpłatne, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Online można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Mimo że do ostatecznego terminu złożenia rocznego rozliczenia z fiskusem za 2025 rok jest jeszcze sporo czasu, to nie warto czekać do ostatniej chwili. Awaria komputera, brak prądu czy nagła choroba mogą spowodować, że deklaracja nie dotrze do US w określonym czasie. Lepiej tego uniknąć i złożyć dokumenty odpowiednio wcześnie. Szybsze rozliczenie to brak stresu, spokój i wcześniejszy zwrot nadpłaconego podatku.

/artykuł sponsorowany/