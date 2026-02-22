Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 22 lutego 2026

Od Jaskini Lascaux po Galerię TŁO

Już 1 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowy wykład poświęcony historii sztuki. Spotkanie zatytułowane „Od Jaskini Lascaux po Galerię TŁO. Historia sztuki zapisana w MDK” poprowadzi historyk sztuki Kamil Kawiński.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

To propozycja zarówno dla pasjonatów, jak i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką. W trakcie wykładu uczestnicy wyruszą w podróż przez wieki - od prehistorycznych malowideł z jaskini Lascaux aż po współczesne dzieła prezentowane w stalowowolskiej Galerii TŁO.

Punktem odniesienia będą prace z kolekcji Miejskiego Domu Kultury oraz dzieła eksponowane w galerii. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie pokaże, że historia sztuki to nie zamknięty rozdział w podręczniku, ale żywa opowieść i dialog między przeszłością a teraźniejszością.

Wykład odbędzie się w niedzielę, 1 marca, o godz. 16 w sali edukacyjnej MDK. Wstęp jest wolny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stalowa Wola nie potrzebuje łaski
Stalowa Wola
Stalowa Wola nie potrzebuje łaski
Obywatel Ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
Nisko
Obywatel Ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
Młodzi energetycy zmierzą się w Nisku. Rusza ogólnopolski konkurs „Moc Energii”
Nisko
Młodzi energetycy zmierzą się w Nisku. Rusza ogólnopolski konkurs „Moc Energii”
Coraz więcej młodych z depresją. W Stalowej Woli działa specjalistyczne centrum pomocy
Stalowa Wola
Coraz więcej młodych z depresją. W Stalowej Woli działa specjalistyczne centrum pomocy
Dziedzictwo kulturowe jako nieodnawialny zasób zrównoważonego rozwoju. Przykład Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dziedzictwo kulturowe jako nieodnawialny zasób zrównoważonego rozwoju. Przykład Stalowej Woli
W Groblach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
Jeżowe
W Groblach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
International Talent Show 2026 - święto talentów w Nisku
Nisko
International Talent Show 2026 - święto talentów w Nisku
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Stalowej Woli
Stalowa Wola
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu