Od Jaskini Lascaux po Galerię TŁO

To propozycja zarówno dla pasjonatów, jak i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką. W trakcie wykładu uczestnicy wyruszą w podróż przez wieki - od prehistorycznych malowideł z jaskini Lascaux aż po współczesne dzieła prezentowane w stalowowolskiej Galerii TŁO.

Punktem odniesienia będą prace z kolekcji Miejskiego Domu Kultury oraz dzieła eksponowane w galerii. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie pokaże, że historia sztuki to nie zamknięty rozdział w podręczniku, ale żywa opowieść i dialog między przeszłością a teraźniejszością.

Wykład odbędzie się w niedzielę, 1 marca, o godz. 16 w sali edukacyjnej MDK. Wstęp jest wolny.