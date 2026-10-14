Od bluesa do malarstwa. Wystawa Wiesława Gałczyńskiego w Nisku

Wiesław Gałczyński od lat związany jest ze sceną muzyczną. Jako wokalista, gitarzysta i autor tekstów występuje ze swoim zespołem na najważniejszych festiwalach bluesowych w Polsce. Muzyka nie jest jednak jego jedyną pasją. Artysta od lat zajmuje się również malarstwem, które przez długi czas pozostawało jego prywatną formą wyrażania emocji i artystycznych poszukiwań.

Wystawa „Światłoczuły” obejmuje obrazy powstałe w latach 2023-2026. Inspiracją do ich stworzenia były natura, światło oraz emocje towarzyszące obserwacji otaczającego świata. Wśród prezentowanych prac znajdą się pejzaże, leśne krajobrazy, motywy marynistyczne, kompozycje kwiatowe oraz portrety.

Artysta tworzy przede wszystkim w technice olejnej na płótnie lnianym. Jego obrazy wyróżniają się bogatą kolorystyką, w której dominują intensywne błękity, subtelne fiolety i odcienie różu. Charakterystycznym elementem jego twórczości są również drzewa i gałęzie, którym nadaje symboliczne znaczenie.

Malarstwo Gałczyńskiego nie jest jedynie próbą odwzorowania rzeczywistości. To przede wszystkim zaproszenie do zatrzymania się na chwilę, dostrzeżenia piękna przyrody i spojrzenia na otaczający świat przez pryzmat własnych emocji.

Wystawę „Światłoczuły” będzie można oglądać od 16 października do 4 grudnia w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp jest wolny.