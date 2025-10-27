Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 października 2025

Od alkoholu po inwestycje strategiczne. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

Podczas konferencji prasowej prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział tematy, które będą omawiane podczas najbliższej sesji Rady Miasta Stalowej Woli, zaplanowanej na 30 października.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wśród najważniejszych punktów znalazła się decyzja dotycząca inwestycji SMR – małych reaktorów modułowych, o której szerzej piszemy w artykule „Energetyczna przyszłość Stalowej Woli w rękach radnych”.

Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu

Jednym z punktów obrad będzie projekt uchwały w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta.

- Odbędzie się debata, dyskusja, jednocześnie podjęcie uchwały w odnośnie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta Stalowej Woli. Cieszę się, że po roku debaty, dyskusji, ankiet, konsultacji społecznych, debaty wśród radnych, dochodzimy do momentu, w którym jest projekt uchwały, który wprowadza to ograniczenie od 1 stycznia, od godz. 22.00 do 6.00 rano, zakaz sprzedaży alkoholu na terenie miasta Stalowej Woli poza lokalami gastronomicznymi - poinformował prezydent Nadbereżny.

Propozycja ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu jest efektem długotrwałych konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje opinie oraz niedawno przeprowadzone ankiety.

Z ponad 2000 osób, które wzięły udział w niej udział, 64 proc. opowiedziało się za zakazem, a 33 proc. było przeciw. Największą grupę głosujących stanowiły osoby w wieku 40-59 lat oraz 25-39 . Większość ankietowanych to mężczyźni.

Decyzje majątkowe i sprzedaż budynku przy ul. Jagiellońskiej

Radni zajmą się również uchwałami majątkowymi, w tym sprzedażą w trybie bezprzetargowym budynku przy ul. Jagiellońskiej, w którym mieści się siedziba zlewni Wód Polskich.

- Inne decyzje majątkowe, między innymi sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla Państwowego Gospodarstwa jakim są Wody Polskie budynku przy ulicy Jagiellońskiej, w którym mieści się siedziba zlewni Wód Polskich. To również inne decyzje dotyczące Planu Miejscowego przy ulicy Granicznej - wyjaśnił prezydent.

Sprawozdanie z inwestycji i dofinansowań

Podczas sesji przedstawione zostanie także sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, pozyskanych dofinansowań oraz działań prowadzonych na terenie miasta i Strefy Gospodarczej.

- To również sprawozdanie podczas, którego chciałbym przedstawić dość szczegółową informację o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta Stalowej Woli, otrzymanych dofinansowań, innych działań, które dotyczą również Strefy Gospodarczej, problemów, wyzwań przed którymi stoimy – zapowiedział Nadbereżny.

Budżet, oświata i inwestycje osiedlowe

Pod obrady trafią również uchwały budżetowe dotyczące zwiększenia wydatków na oświatę oraz realizacji inwestycji osiedlowych.

- Uchwały budżetowe podczas, których będą decyzje o zwiększeniu wydatków i zabezpieczeniu środków finansowych na funkcjonowanie oświaty, ale również realizacji inwestycji osiedlowych - dodał prezydent.

Zabezpieczenie finansowe miasta

Jednym z bardziej dyskutowanych punktów sesji będzie decyzja o zwiększeniu zadłużenia miasta do 100 mln złotych, co ma związek z opóźnieniami w sprzedaży nieruchomości na terenie Nowej Strefy Przemysłowej oraz problemami administracyjnymi w realizacji inwestycji drogowych.

- W związku z problemami, które dotyczą realizacji inwestycji drogowych, pewnej blokady administracyjnej, w której znalazło się miasto Stalowa Wola, przez pewne nieobiektywne decyzje w zakresie kontynuacji układu drogowego (…) musi to być zabezpieczone środkami dłużnymi tak, aby zakończyć ten rok budżetowy - tłumaczył Nadbereżny.

Jak podkreślił, jest to rozwiązanie tymczasowe i odpowiedzialne finansowo. - To duża kwota, bo łącznie zwiększany jest dług w zakresie obsługi tego roku do 100 mln złotych, ale chciałbym z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to podejmowane w sposób bardzo odpowiedzialny, z realną spłatą w okresie krótkoterminowym.

Strategiczne spojrzenie na rozwój miasta

Prezydent Nadbereżny podkreślił, że mimo bieżących wyzwań, miasto realizuje długofalową strategię rozwoju.

- Mam nadzieję, że również te decyzje, o których dzisiaj komunikuje, będą wpływały na spojrzenie naszych inwestycji w sposób strategiczny, że nie jest to sprawa tylko i wyłącznie Stalowej Woli – podsumował.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Energetyczna przyszłość Stalowej Woli w rękach radnych
Stalowa Wola
Energetyczna przyszłość Stalowej Woli w rękach radnych
Rekordzistka z Żabna: ponad 2 promile na rowerze
Stalowa Wola
Rekordzistka z Żabna: ponad 2 promile na rowerze
Szkoła i harcerstwo – partnerzy w wychowaniu młodego pokolenia
Stalowa Wola
Szkoła i harcerstwo – partnerzy w wychowaniu młodego pokolenia
Nowa droga dojazdowa do pól w Nisku
Nisko
Nowa droga dojazdowa do pól w Nisku
Miasto kupi nowoczesny moduł kryzysowy
Stalowa Wola
Miasto kupi nowoczesny moduł kryzysowy
Młodzi artyści stworzyli „małe światy” z książek
Stalowa Wola
Młodzi artyści stworzyli „małe światy” z książek
Uwaga! Ćwiczenia wojskowe i zakaz wstępu na poligony
Zaklików
Uwaga! Ćwiczenia wojskowe i zakaz wstępu na poligony
Konkurs fotograficzny „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie”
Nisko
Konkurs fotograficzny „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu