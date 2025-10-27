Od alkoholu po inwestycje strategiczne. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

Wśród najważniejszych punktów znalazła się decyzja dotycząca inwestycji SMR – małych reaktorów modułowych, o której szerzej piszemy w artykule „Energetyczna przyszłość Stalowej Woli w rękach radnych”.

Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu

Jednym z punktów obrad będzie projekt uchwały w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta.

- Odbędzie się debata, dyskusja, jednocześnie podjęcie uchwały w odnośnie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta Stalowej Woli. Cieszę się, że po roku debaty, dyskusji, ankiet, konsultacji społecznych, debaty wśród radnych, dochodzimy do momentu, w którym jest projekt uchwały, który wprowadza to ograniczenie od 1 stycznia, od godz. 22.00 do 6.00 rano, zakaz sprzedaży alkoholu na terenie miasta Stalowej Woli poza lokalami gastronomicznymi - poinformował prezydent Nadbereżny.

Propozycja ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu jest efektem długotrwałych konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje opinie oraz niedawno przeprowadzone ankiety.

Z ponad 2000 osób, które wzięły udział w niej udział, 64 proc. opowiedziało się za zakazem, a 33 proc. było przeciw. Największą grupę głosujących stanowiły osoby w wieku 40-59 lat oraz 25-39 . Większość ankietowanych to mężczyźni.

Decyzje majątkowe i sprzedaż budynku przy ul. Jagiellońskiej

Radni zajmą się również uchwałami majątkowymi, w tym sprzedażą w trybie bezprzetargowym budynku przy ul. Jagiellońskiej, w którym mieści się siedziba zlewni Wód Polskich.

- Inne decyzje majątkowe, między innymi sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla Państwowego Gospodarstwa jakim są Wody Polskie budynku przy ulicy Jagiellońskiej, w którym mieści się siedziba zlewni Wód Polskich. To również inne decyzje dotyczące Planu Miejscowego przy ulicy Granicznej - wyjaśnił prezydent.

Sprawozdanie z inwestycji i dofinansowań

Podczas sesji przedstawione zostanie także sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, pozyskanych dofinansowań oraz działań prowadzonych na terenie miasta i Strefy Gospodarczej.

- To również sprawozdanie podczas, którego chciałbym przedstawić dość szczegółową informację o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta Stalowej Woli, otrzymanych dofinansowań, innych działań, które dotyczą również Strefy Gospodarczej, problemów, wyzwań przed którymi stoimy – zapowiedział Nadbereżny.

Budżet, oświata i inwestycje osiedlowe

Pod obrady trafią również uchwały budżetowe dotyczące zwiększenia wydatków na oświatę oraz realizacji inwestycji osiedlowych.

- Uchwały budżetowe podczas, których będą decyzje o zwiększeniu wydatków i zabezpieczeniu środków finansowych na funkcjonowanie oświaty, ale również realizacji inwestycji osiedlowych - dodał prezydent.

Zabezpieczenie finansowe miasta

Jednym z bardziej dyskutowanych punktów sesji będzie decyzja o zwiększeniu zadłużenia miasta do 100 mln złotych, co ma związek z opóźnieniami w sprzedaży nieruchomości na terenie Nowej Strefy Przemysłowej oraz problemami administracyjnymi w realizacji inwestycji drogowych.

- W związku z problemami, które dotyczą realizacji inwestycji drogowych, pewnej blokady administracyjnej, w której znalazło się miasto Stalowa Wola, przez pewne nieobiektywne decyzje w zakresie kontynuacji układu drogowego (…) musi to być zabezpieczone środkami dłużnymi tak, aby zakończyć ten rok budżetowy - tłumaczył Nadbereżny.

Jak podkreślił, jest to rozwiązanie tymczasowe i odpowiedzialne finansowo. - To duża kwota, bo łącznie zwiększany jest dług w zakresie obsługi tego roku do 100 mln złotych, ale chciałbym z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to podejmowane w sposób bardzo odpowiedzialny, z realną spłatą w okresie krótkoterminowym.

Strategiczne spojrzenie na rozwój miasta

Prezydent Nadbereżny podkreślił, że mimo bieżących wyzwań, miasto realizuje długofalową strategię rozwoju.

- Mam nadzieję, że również te decyzje, o których dzisiaj komunikuje, będą wpływały na spojrzenie naszych inwestycji w sposób strategiczny, że nie jest to sprawa tylko i wyłącznie Stalowej Woli – podsumował.