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Stalowa Wola Nisko 26 sierpnia 2026

Od 1 września mniej kursów MKS do Niska. Zmiany na liniach 1 i 4

Od 1 września 2026 roku zmieni się rozkład części kursów autobusów MKS pomiędzy Stalową Wolą a Niskiem. Na wniosek Gminy i Miasta Nisko wybrane kursy linii nr 1 i 4 nie będą już realizowane na terenie Niska. MKS Stalowa Wola opublikował szczegółową listę połączeń, których dotyczą zmiany.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Część autobusów zakończy trasę w Stalowej Woli

W przypadku kursów jadących ze Stalowej Woli w kierunku Niska część autobusów, które obecnie odjeżdżają z przystanku Rozwadów – Rynek 01, nie będzie już wjeżdżała na teren Niska. Ich trasa zakończy się na przystanku Sosnowa Leśniczówka w Stalowej Woli.

Zmiana obejmie następujące kursy:

Linia nr 1 – rok szkolny:
8:22, 10:17, 12:02, 14:02, 16:22, 19:07

Linia nr 1 – wakacje i ferie:
14:17, 19:02

Linia nr 4 – rok szkolny:
8:02, 9:36, 11:17, 18:12, 18:57

Linia nr 4 – wakacje i ferie:
6:42, 11:22, 13:12, 15:37, 16:57

Podane godziny oznaczają obecne godziny odjazdu autobusów z przystanku Rozwadów – Rynek 01.

Zmiany także w kierunku Nisko – Stalowa Wola

Korekta rozkładu obejmie również autobusy jadące z Niska do Stalowej Woli. Wybrane kursy, które dotychczas rozpoczynały trasę na przystanku Nisko – Dom Handlowy 01, od 1 września będą rozpoczynały ją dopiero na przystanku Sosnowa Leśniczówka w Stalowej Woli.

Dotyczy to kursów:

Linia nr 1 – rok szkolny:
9:20, 11:05, 13:00, 15:05, 17:15, 20:35

Linia nr 1 – wakacje i ferie:
15:05, 16:20, 20:35

Linia nr 4 – rok szkolny:
8:35, 10:20, 12:05, 18:40, 19:30

Linia nr 4 – wakacje i ferie:
7:25, 11:50, 14:00, 17:30

Są to godziny, o których autobusy obecnie odjeżdżają z przystanku Nisko – Dom Handlowy 01.

Linie 1 i 4 nie znikają z Niska

MKS podkreśla, że zmiany nie oznaczają całkowitej likwidacji linii nr 1 i 4 na terenie Niska. Dotyczą wyłącznie wskazanych kursów. Pozostałe połączenia mają być nadal realizowane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Przewoźnik informuje jednocześnie, że w przypadku zwiększonej liczby pasażerów nie przewiduje podstawiania dodatkowego autobusu na pojedynczy kurs.

Uwagi i wnioski dotyczące likwidowanych połączeń pasażerowie mogą kierować do Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Nowy rozkład zacznie obowiązywać 1 września 2026 roku.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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Aktualna ocena:  5.0

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