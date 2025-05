Ochotnicy-weterani na ratunek drużynie z Jarocina

Jeszcze bardziej skuteczny był Krzysztof Kowalski, który do przerwy 5 razy „zapakował” piłkę do bramki Jarocina, a w drugiej połowie dopisał na swoje konto kolejne dwa trafienia. Gospodarze wygrali 16:0. Goście przez całe spotkanie grali w „10”. I od razu trzeba dodać, że tylko dlatego udało im się zmontować skład, ponieważ przed meczem zgłosiło chęć do gry kilku weteranów, którzy już dawno zawiesili korki na kołkach: jeden 57-latek, jeden 55-latek, jeden 50 latek i najmłodszy z czwórki 43-latek…

W meczu na szczycie grupy II klasy B Retman zremisował z Unią Nowa Sarzyna. Goście dopiero po raz drugi w tym sezonie stracili punkty. W 1. kolejce zremisowali na wyjeździe z Jodłą Przychojec, a w kolejnych 21 meczach, do tego w Ulanowie, notowali same zwycięstwa.

Wyniki 23. kolejki:

JODŁA PRZYCHOJEC - STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO 1:0 (0:0)

Kaczor (90)

SOKÓŁ HUCISKO - GÓRNOVIA 3:0 (2:0)

Krudysz (33 - sam.), Krzosek (40), Krzemiński (60 - karny)

KS SARZYNA - CZARNI SÓJKOWA 1:1 (1:1)

Żuraw (30) - Butryn (21)

ADVIT ŁĘTOWNIA - WKS GROBLE 1:4 (0:1)

Muskus (90+2) - Wojdyła (8 - sam.), Szymonik (61), Kopacz (65), Baran (90+3)

RETMAN ULANÓW - UNIA NOWA SARZYNA 2:2 (2:1)

Socha (19), Kazio (45) - Wilkos (43, 55)

FRANCESCO JELNA - KS PODWOLINA 1:4 (0:3)

Miazga (67) - Erdzik (26), Zaguła (27, 35), Madej (90)

PODLESIANKA PODLESIE - KS JAROCIN 16:0 (7:0)

K.Kowalski (6, 9, 20, 41, 44, 49), M.Kowalski (48, 56, 69, 83), Piróg (24), Daniel Story (45, 52), Dominik Story (61, 80)

Najlepsi strzelcy: 24 - Wilkos (Unia), 18 - K.Kowalski (Podlesianka), Madej (Unia), 16 - Mateusz Kowalski (Podlesianka), 14 - Socha (Czarni), 12 - Tyczyński (Retman), 11 - Piersiak (Górnovia).

Tabela za www.regiowyniki.pl