Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
2.3 / 5
Stalowa Wola 6 czerwca 2026

Ocalili życie, stracili dom. PKS SAN Stalowa Wola rusza z pomocą dla pogorzelców

Jeszcze rano ratowali się przed ogniem, który pochłonął ich dom. Kilka godzin później pojawiła się pierwsza konkretna pomoc. PKS SAN Stalowa Wola organizuje charytatywny turniej dla Haliny i Edwarda Krawców, którzy w sobotnim pożarze na osiedlu Piaski stracili niemal wszystko, co mieli.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Tragedia, która poruszyła "Piaski"

Sobotni poranek na osiedlu Piaski na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Po wybuchu butli gazowej i pożarze państwo Halina i Edward Krawiec stracili dom, w którym mieszkali od lat.

Starsze małżeństwo ocaliło życie dzięki błyskawicznej reakcji ratownika medycznego Bartłomieja Wilczewskiego. To on zauważył wydobywający się z budynku dym, obudził mieszkańców i pomógł im wydostać się na zewnątrz. Kilka chwil później doszło do wybuchu, a budynek stanął w płomieniach.

Choć małżeństwo wyszło z pożaru bez poważniejszych obrażeń, straciło niemal wszystko. Dom, wyposażenie, dokumenty, oszczędności i dorobek całego życia.

Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej tragedii

Jeszcze tego samego dnia decyzję o pomocy podjął Parafialny Klub Sportowy San Stalowa Wola.

– Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej tragedii. Jesteśmy częścią lokalnej społeczności Piasków. Wielu naszych zawodników i ich rodzin zna państwa Krawiec osobiście. To są sąsiedzi naszych graczy. Widzimy, w jak trudnej znaleźli się sytuacji i chcemy zrobić wszystko, by im pomóc – mówi Agnieszka Żuchowska, prezes PKS SAN Stalowa Wola.

Jak podkreśla, klub od rana żył wydarzeniami przy ulicy Cyprysowej.

– Dodatkowo syn Bartłomieja Wilczewskiego, ratownika, który uratował państwu Krawiec życie, jest zawodnikiem naszego klubu. Ta historia bardzo nas poruszyła. W takich momentach sport schodzi na dalszy plan, a najważniejsi są ludzie – dodaje.

Turniej firm zmienia formułę

Pierwotnie klub przygotowywał się do organizacji Firmowych Mistrzostw Stalowej Woli. Po sobotniej tragedii działacze postanowili zmienić plany.

– Postanowiliśmy zmienić formułę wydarzenia i przekształcić je w turniej charytatywny. Chcemy, aby środki z wpisowego trafiły do państwa Krawiec i pomogły im odbudować to, co stracili. W jednej chwili stracili cały swój świat – mówi Agnieszka Żuchowska.

Prezes klubu zwraca uwagę, że dla starszego małżeństwa dom był czymś więcej niż tylko budynkiem.

– To ludzie, którzy żyli bardzo skromnie. Mieli swój ogródek, uprawiali warzywa, hodowali gołębie, kury i inny drób. Całe ich życie było związane z tym miejscem. Dzisiaj zostali praktycznie bez niczego. Chcemy pomóc im odzyskać poczucie bezpieczeństwa i dać nadzieję, że będą mogli wrócić do normalnego życia – podkreśla.

„Gramy, by pomóc”

Charytatywny turniej piłkarski „Gramy, by pomóc” odbędzie się 27 czerwca na stadionie PKS SAN przy ulicy Kusocińskiego 11 w Stalowej Woli.

Do udziału organizatorzy zapraszają zarówno drużyny firmowe, jak i zespoły niezrzeszone.

Wpisowe wynosi 1000 zł od drużyny, a całość zebranych środków zostanie przekazana państwu Krawiec.

Podczas wydarzenia odbędzie się również rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Dochód z pikniku także zasili zbiórkę dla pogorzelców.

Każdy może pomóc

Organizatorzy liczą, że w pomoc zaangażują się nie tylko firmy i piłkarze, ale również mieszkańcy miasta.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są:

📧 pkssanstalowawola1920@gmail.com

📞 504 894 796

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.3
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.3

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bartłomiej Wilczewski - Ratownik ze Stalowej Woli jadąc do pracy uratował starsze małżeństwo z płonącego domu. Tu liczyła się każda sekunda.
Bartłomiej Wilczewski - Ratownik ze Stalowej Woli jadąc do pracy uratował starsze małżeństwo z płonącego domu. Tu liczyła się każda sekunda.
Podwolina całoroczna
Nisko
Podwolina całoroczna
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Nisko
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Stalowa Wola
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Nisko
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Stalowa Wola
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Stalowa Wola
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rudnik nad Sanem
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu