Tragedia, która poruszyła "Piaski"

Sobotni poranek na osiedlu Piaski na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Po wybuchu butli gazowej i pożarze państwo Halina i Edward Krawiec stracili dom, w którym mieszkali od lat.

Starsze małżeństwo ocaliło życie dzięki błyskawicznej reakcji ratownika medycznego Bartłomieja Wilczewskiego. To on zauważył wydobywający się z budynku dym, obudził mieszkańców i pomógł im wydostać się na zewnątrz. Kilka chwil później doszło do wybuchu, a budynek stanął w płomieniach.

Choć małżeństwo wyszło z pożaru bez poważniejszych obrażeń, straciło niemal wszystko. Dom, wyposażenie, dokumenty, oszczędności i dorobek całego życia.

Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej tragedii

Jeszcze tego samego dnia decyzję o pomocy podjął Parafialny Klub Sportowy San Stalowa Wola.

– Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej tragedii. Jesteśmy częścią lokalnej społeczności Piasków. Wielu naszych zawodników i ich rodzin zna państwa Krawiec osobiście. To są sąsiedzi naszych graczy. Widzimy, w jak trudnej znaleźli się sytuacji i chcemy zrobić wszystko, by im pomóc – mówi Agnieszka Żuchowska, prezes PKS SAN Stalowa Wola.

Jak podkreśla, klub od rana żył wydarzeniami przy ulicy Cyprysowej.

– Dodatkowo syn Bartłomieja Wilczewskiego, ratownika, który uratował państwu Krawiec życie, jest zawodnikiem naszego klubu. Ta historia bardzo nas poruszyła. W takich momentach sport schodzi na dalszy plan, a najważniejsi są ludzie – dodaje.

Turniej firm zmienia formułę

Pierwotnie klub przygotowywał się do organizacji Firmowych Mistrzostw Stalowej Woli. Po sobotniej tragedii działacze postanowili zmienić plany.

– Postanowiliśmy zmienić formułę wydarzenia i przekształcić je w turniej charytatywny. Chcemy, aby środki z wpisowego trafiły do państwa Krawiec i pomogły im odbudować to, co stracili. W jednej chwili stracili cały swój świat – mówi Agnieszka Żuchowska.

Prezes klubu zwraca uwagę, że dla starszego małżeństwa dom był czymś więcej niż tylko budynkiem.

– To ludzie, którzy żyli bardzo skromnie. Mieli swój ogródek, uprawiali warzywa, hodowali gołębie, kury i inny drób. Całe ich życie było związane z tym miejscem. Dzisiaj zostali praktycznie bez niczego. Chcemy pomóc im odzyskać poczucie bezpieczeństwa i dać nadzieję, że będą mogli wrócić do normalnego życia – podkreśla.

„Gramy, by pomóc”

Charytatywny turniej piłkarski „Gramy, by pomóc” odbędzie się 27 czerwca na stadionie PKS SAN przy ulicy Kusocińskiego 11 w Stalowej Woli.

Do udziału organizatorzy zapraszają zarówno drużyny firmowe, jak i zespoły niezrzeszone.

Wpisowe wynosi 1000 zł od drużyny, a całość zebranych środków zostanie przekazana państwu Krawiec.

Podczas wydarzenia odbędzie się również rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Dochód z pikniku także zasili zbiórkę dla pogorzelców.

Każdy może pomóc

Organizatorzy liczą, że w pomoc zaangażują się nie tylko firmy i piłkarze, ale również mieszkańcy miasta.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są:

📧 pkssanstalowawola1920@gmail.com

📞 504 894 796