Obywatelski Parlament Seniorów obradował w Stalowej Woli

Stalowa Wola od lat prowadzi konsekwentną politykę senioralną, opartą na szacunku, integracji i aktywności osób starszych. Jej symbolem jest tętniące życiem Centrum Aktywności Seniora.

– Naszym celem jest tworzenie warunków do godnego i aktywnego życia seniorów. Centrum Aktywności Seniora to miejsce otwarte i przyjazne, codziennie pełne życia. Cieszy nas, że właśnie w Stalowej Woli powołano delegaturę OPS, która będzie miała tu swoją siedzibę. To zaszczyt i zobowiązanie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Musimy słuchać głosu seniorów, bo „młody biegnie szybciej, ale starszy zna drogę”.

W trakcie konferencji podkreślano, że seniorzy powinni być nie tylko odbiorcami polityki społecznej, ale także jej współtwórcami. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Obywatelski Parlament Seniorów, reprezentujący ich interesy na szczeblu krajowym.

– Seniorzy powinni być ambasadorami swoich spraw. OPS to głos, którego słuchają premier, prezydent i posłowie. Podkarpacie dotąd nie miało tu swojego przedstawicielstwa – mówiła Renata Butryn, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Polityki Senioralnej, przekazując list gratulacyjny od wojewody Teresy Kubas-Hul.

Poseł Rafał Weber zwrócił uwagę na wartość międzypokoleniowego dialogu:

– Uczymy się od Was cierpliwości, mądrości i skuteczności. Mam nadzieję, że doświadczenia Podkarpacia znajdą odzwierciedlenie w pracach OPS.

Reprezentująca marszałka województwa Renata Knap dodała:

– To wydarzenie to wyraz szacunku dla wszystkich seniorów, którzy po zakończeniu pracy zawodowej nadal aktywnie działają w społecznościach lokalnych.

Wśród obecnych byli także Zbigniew Tomczak – przewodniczący OPS oraz Jerzy Krawczyk – szef świętokrzyskiej delegatury.

Delegatami Podkarpacia w OPS zostali:

Józef Górniak (Stalowa Wola) – przewodniczący delegatury

– przewodniczący delegatury Danuta Wojnar-Płaza (Rzeszów) – wiceprzewodnicząca

– wiceprzewodnicząca Maria Wróbel (Nisko), Maria Karaś (Mielec), Krystyna Chęciek (Dębica) – członkinie delegatury

We wrześniu delegaci wezmą udział w obradach ogólnopolskich OPS, wnosząc głos podkarpackich seniorów do krajowej debaty o polityce senioralnej.