Nisko 21 lutego 2026

Obywatel ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19

Niżańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali w poniedziałek 25-letniego kierowcę Toyoty, który jechał z prędkością wyższą o 27 km/h od dozwolonej na odcinku drogi S19. Ograniczenie na tym fragmencie wynosiło 120 km/h, a licznik auta wskazywał 147 km/h.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas kontroli okazało się, że obywatel Ukrainy nie posiada ważnych uprawnień do kierowania pojazdami. W jego przypadku starosta wcześniej wydał decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Kierowca został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Za przekroczenie prędkości otrzymał mandat, natomiast dalsze konsekwencje związane z prowadzeniem samochodu mimo cofniętych uprawnień rozstrzygnie sąd.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności, grzywną lub ograniczeniem wolności.

