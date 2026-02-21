Obywatel ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19

Podczas kontroli okazało się, że obywatel Ukrainy nie posiada ważnych uprawnień do kierowania pojazdami. W jego przypadku starosta wcześniej wydał decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Kierowca został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Za przekroczenie prędkości otrzymał mandat, natomiast dalsze konsekwencje związane z prowadzeniem samochodu mimo cofniętych uprawnień rozstrzygnie sąd.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności, grzywną lub ograniczeniem wolności.