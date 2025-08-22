Obradowali radni powiatowi

Tego dnia rada wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Niżańskiego: do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2025 r; do realizacji projektu 2025-1-PL01-KA122-VET-000325901 pt. „Rozwój zawodowy na europejskim rynku pracy” zatwierdzonego do realizacji w ramach programu Erasmus+ oraz realizacji projektu 2024-1-PL01-KA122-VET-000227190 pt. „Europejskie doświadczenie perspektywą rozwoju osobistego i zawodowego” zatwierdzonego do realizacji ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na zasadach programu Erasmus+.

Ponadto radni zmienili uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu Niżańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe” na lata 2024-2030, a także wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nisko.

Jednym z punktów w porządku obrad była kwestia zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań pn.: „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku"; „Budowa budynku garażowego w SOSW w Rudniku nad Sanem” i „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Niżańskim". Radni dali zielone światło w tej kwestii.

Ponadto zmieniono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów-Rudnik” oraz wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2025 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2025-2034.