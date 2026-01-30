Obowiązkowe czujki czadu i dymu

Nowe regulacje dotyczą pomieszczeń, w których wykorzystywane są urządzenia spalające paliwa stałe, ciekłe lub gazowe. W takich miejscach musi znaleźć się co najmniej jedna autonomiczna czujka tlenku węgla. Dla nowo budowanych obiektów obowiązek ten wszedł w życie 23 grudnia 2024 roku, natomiast właściciele istniejących lokali mają czas na dostosowanie się do przepisów do 1 stycznia 2030 roku.

Temat bezpieczeństwa mieszkańców od dłuższego czasu porusza radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli Aleksander Kapuściński, który wspólnie z Miejskim Zakładem Budynków oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej zorganizował konferencję prasową poświęconą nowym przepisom.

- Czujka tlenku węgla to niewielkie urządzenie, ale jej znaczenie jest ogromne. Może uratować zdrowie, a nawet życie całej rodziny. Chcemy, aby mieszkańcy Stalowej Woli mieli świadomość zagrożeń i byli odpowiednio zabezpieczeni - podkreślił radny Aleksander Kapuściński.

Radny zapowiedział również, że część swojej diety przeznaczy na zakup czujek, które zostaną zamontowane w blokach zarządzanych przez MZB.

- To nie jest wydatek, to inwestycja w bezpieczeństwo. Szczególnie zależy mi na seniorach oraz rodzinach z dziećmi, bo to oni są najbardziej narażeni na skutki zatrucia czadem - dodał Kapuściński.

Strażacy PSP przypomnieli, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka, co sprawia, że bez odpowiedniego urządzenia zagrożenie często zostaje zauważone zbyt późno.

- Czad nazywany jest cichym zabójcą, ponieważ nie daje ostrzeżenia. Czujka tlenku węgla to najprostszy sposób, by zyskać czas na reakcję i uniknąć tragedii - zaznaczył mł. bryg. Krystian Bąk z PSP w Stalowej Woli. - Apelujemy do mieszkańców: nie czekajmy do 2030 roku. Warto montować czujki już teraz.

Do akcji włączył się także Miejski Zakład Budynków, którego pracownicy będą uczestniczyć w wizytach u mieszkańców zainteresowanych montażem urządzeń.

- Jako zarządca miejskich zasobów mieszkaniowych czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo lokatorów. Ta akcja ma nie tylko wymiar praktyczny, ale też edukacyjny - pokazuje, jak ważna jest profilaktyka - podkreślił Robert Cygan z MZB w Stalowej Woli.

Lokalna inicjatywa ma zachęcić mieszkańców do wcześniejszego montażu czujek, zanim stanie się to formalnym obowiązkiem. Jak podkreślają organizatorzy, to jedno z najprostszych działań, które realnie może zapobiec tragedii.

Fot. MZB Stalowa Wola