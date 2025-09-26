Obchody rocznicowe na cmentarzu wojennym w Banachach

Obchody rozpoczęła msza święta, którą odprawili ksiądz Rudolf Karaś, proboszcz parafii w Starym Bidaczowie, i ksiądz dr Krzysztof Koprowski, proboszcz parafii w Hucie Krzeszowskiej.

W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i organizacji społecznych, a także mieszkańcy regionu. Powiat Niżański reprezentowali wicestarosta Józef Sroka i przewodniczący rady powiatu Sylwester Daśko.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe i honorowe 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego, strażacy z gminy Harasiuki, grupy rekonstrukcji historycznej z Majdanu Obleszcze i Biłgoraja oraz harcerze z drużyny „Ignis”.

Po mszy złożono wieńce i kwiaty na grobach poległych. Oddano także salwę honorową, a rekonstruktorzy przypomnieli o wydarzeniach sprzed 86 lat. Uroczystości przebiegały w atmosferze zadumy i refleksji nad losem żołnierzy, którzy oddali życie za wolność Polski.

Spotkanie w Banachach było wyrazem wdzięczności i pamięci o bohaterach września 1939 roku oraz przypomnieniem, że ich ofiara jest fundamentem współczesnej niepodległości.

