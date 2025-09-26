Miesięcznik
Harasiuki 26 września 2025

Obchody rocznicowe na cmentarzu wojennym w Banachach

W niedzielę, 21 września, na cmentarzu wojennym w Banachach w gminie Harasiuki odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku oraz 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczęła msza święta, którą odprawili ksiądz Rudolf Karaś, proboszcz parafii w Starym Bidaczowie, i ksiądz dr Krzysztof Koprowski, proboszcz parafii w Hucie Krzeszowskiej.

W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i organizacji społecznych, a także mieszkańcy regionu. Powiat Niżański reprezentowali wicestarosta Józef Sroka i przewodniczący rady powiatu Sylwester Daśko.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe i honorowe 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego, strażacy z gminy Harasiuki, grupy rekonstrukcji historycznej z Majdanu Obleszcze i Biłgoraja oraz harcerze z drużyny „Ignis”.

Po mszy złożono wieńce i kwiaty na grobach poległych. Oddano także salwę honorową, a rekonstruktorzy przypomnieli o wydarzeniach sprzed 86 lat. Uroczystości przebiegały w atmosferze zadumy i refleksji nad losem żołnierzy, którzy oddali życie za wolność Polski.

Spotkanie w Banachach było wyrazem wdzięczności i pamięci o bohaterach września 1939 roku oraz przypomnieniem, że ich ofiara jest fundamentem współczesnej niepodległości.
 

